Bolu Dağı'nda sis etkili oldu, görüş mesafesi azaldı

AA
08 Kasım 2022 Salı, 10:00
<p>D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis etkili oluyor.</p>

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis etkili oluyor.

<p>Abant kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.</p>

Abant kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

<p>Karayolları ekipleri, sis lambalarıyla sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıyor.</p>

Karayolları ekipleri, sis lambalarıyla sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıyor.

<p>Trafik polisleri de sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları yönünde ikaz ediyor.</p>

Trafik polisleri de sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları yönünde ikaz ediyor.

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