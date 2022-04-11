Aynı anda on binden fazla Bulgar akın etti, alışveriş yarışı izdihama dönüştü

11 Nisan 2022 Pazartesi, 10:41

Edirne'ye alışveriş için gelen Bulgaristan vatandaşlarının sayısı her geçen gün artıyor.

İstanbul’da gerçekleştirilen Lale Festivali'ne katılan ve dönüş yolunda alışveriş için Edirne’ye uğrayan Bulgari vatandaşları ile günübirlik alışveriş için gelen Bulgar vatandaşları dükkanlarda yoğunluk oluşturdu.

Sabahın erken saatlerinde Edirne’ye gelen Bulgarlar, gün boyu alışveriş yaparak tüm ihtiyaçlarını karşıladı.

Merkez nüfusu 153 bin olan kentte yerel halktan çok alışveriş için gelen turistlerin yoğunluğu dikkat çekti. Bostanpazarı semtinde bulunan dükkanlardan bol bol alışveriş yapan Bulgarlar, adeta birbirleriyle yarıştı.

"BULGARİSTAN'A GÖRE EDİRNE'DE FİYATLAR DAHA UYGUN"

Edirne'ye alışverişe gelen bir Bulgar vatandaşı, hem kendilerinin hem de Edirne esnafının mutlu olduğunu söyledi.

Korona virüs vakalarının yoğun olduğu günlerde sınır kapıları kapatılınca zor günler yaşadıklarını anlatan Bulgar vatandaşı, bu durumdan dert yakındı.

Bir Bulgar vatandaşı ise, "Bulgaristan'a göre Edirne'de fiyatlar daha uygun. Gelişler daha da artacak. Tek sıkıntımız Kapıkule'de peron sayısının az olması, saatlerce bekliyoruz" diye konuştu.