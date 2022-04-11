Aynı anda on binden fazla Bulgar akın etti, alışveriş yarışı izdihama dönüştü
Edirne’ye alışveriş için aynı gün on binden fazla Bulgar vatandaşının gelmesi, son yılların en kalabalık ‘Bulgar akınına’ sebep oldu. Bulgarların alışveriş yarışı zaman zaman izdiham oluşturdu.
Edirne'ye alışveriş için gelen Bulgaristan vatandaşlarının sayısı her geçen gün artıyor.
İstanbul’da gerçekleştirilen Lale Festivali'ne katılan ve dönüş yolunda alışveriş için Edirne’ye uğrayan Bulgari vatandaşları ile günübirlik alışveriş için gelen Bulgar vatandaşları dükkanlarda yoğunluk oluşturdu.
Sabahın erken saatlerinde Edirne’ye gelen Bulgarlar, gün boyu alışveriş yaparak tüm ihtiyaçlarını karşıladı.
Merkez nüfusu 153 bin olan kentte yerel halktan çok alışveriş için gelen turistlerin yoğunluğu dikkat çekti. Bostanpazarı semtinde bulunan dükkanlardan bol bol alışveriş yapan Bulgarlar, adeta birbirleriyle yarıştı.
"BULGARİSTAN'A GÖRE EDİRNE'DE FİYATLAR DAHA UYGUN"
Edirne'ye alışverişe gelen bir Bulgar vatandaşı, hem kendilerinin hem de Edirne esnafının mutlu olduğunu söyledi.
Korona virüs vakalarının yoğun olduğu günlerde sınır kapıları kapatılınca zor günler yaşadıklarını anlatan Bulgar vatandaşı, bu durumdan dert yakındı.
Bir Bulgar vatandaşı ise, "Bulgaristan'a göre Edirne'de fiyatlar daha uygun. Gelişler daha da artacak. Tek sıkıntımız Kapıkule'de peron sayısının az olması, saatlerce bekliyoruz" diye konuştu.
Video Haberler
- Büyük orman vurgunu ortaya çıktı
- Amblem hırsızları böyle yakalandı
- Savcı, hakim ve avukatı taşıyan araç şarampole devrildi
- Dünyaca ünlü meydanda büyük panik
- Köpek tartışmasında görümce, gelini bıçakladı
- İstanbul'da korkutan yangın!
- TEM'de trafik kazası: 1 yaralı
- Ankara'da korkutan patlama: 1 işçi yaralı
- Fatih'te saat 05.00'te korku dolu anlar!
- Müşteri servisinde tepki çeken anlar
En Çok Okunan Haberler
- Dolmuş ücretlerine zam geldi
- Akarsu ve derelerden uzak durun çağrısı
- Büyük orman vurgunu ortaya çıktı
- Kayısı üreticilerine zirai don uyarısı
- Fenerbahçe-Galatasaray derbisi dünya basınında!
- Savaş ve barış
- Otomotivde üretim yüzde 12, ihracat yüzde 14 azaldı
- Trabzonspor’da şampiyonluk hesapları
- Antalya'da tur midibüsü devrildi
- 'Vatan haini' diyerek öğretmenlerini ihbar ettiler