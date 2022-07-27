Pasaportsuz giriş başladı, Bulgar turistler Edirne’ye akın etti

27 Temmuz 2022 Çarşamba, 16:16

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan kararla Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye’ye pasaportsuz girişi başladı. Kararı duyan Bulgar turistler, alışveriş yapmak için otobüslerle ve kendi araçlarıyla Edirne’ye akın etti.

Gıdadan giyime, ev eşyasından temizlik ürünlerine kadar birçok ihtiyacını Edirne’den karşılayan Bulgar turistler, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a pasaport zorunluluğunu kaldırması dolayısıyla teşekkür etti.

Alışveriş için Bulgaristan’dan Edirne’ye gelen Sevgi Raşonova, "Kaşar peyniri, peynir, zeytin her şeyi buradan alıyoruz. Türkiye’nin dana etine bayılıyorum, çok güzel. Bu alınan karar bizi memnun etti. Daha rahat gelip gidebileceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bulgar vatandaşların Türkiye’ye pasaportsuz gelebileceğini açıklamasından dolayı çok mutlu olduklarını belirten Bostanpazarı esnafı Metin Doğan, kararı duyan Bulgar turistlerin Edirne’ye akın ettiğini ve işlerinin hareketlenmeye başladığını söyledi. Turistlerin de alınan karardan çok memnun olduğunu belirten Doğan, hafta içi olmasına rağmen hareketlilik yaşanmaya başladığını ve ilerleyen günlerde bu hareketliliğin artmasını beklediklerini ifade etti.

Bulgaristan’dan Edirne’ye gelen Nurşen Halil, güne güzel haberle başladıklarını ve Türkiye’ye sadece kimlikle gelebilme kararının kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Bulgaristan’dan gelen Hristo Karageorgiev da, alınan kararı çok iyi bulduklarını ve bundan sonra Edirne’ye daha fazla turistin gelebileceğini aktardı. Karageorgiev, daha fazla gelip alışveriş yapılabileceğini belirtti.