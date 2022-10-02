Bursa'da bir kişi aydınlatma direğine bağlanmış halde bulundu

AA
02 Ekim 2022 Pazar, 08:15
<p>Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kişi aydınlatma direğine zincirle bağlanmış halde bulundu.</p>

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kişi aydınlatma direğine zincirle bağlanmış halde bulundu.

<p>Küplüpınar Mahallesi 2. Cami sokakta bir kişiyi darbedilmiş ve aydınlatma direğine zincirlerle bağlanmış halde görenler durumu polis ekiplerine bildirdi.</p>

Küplüpınar Mahallesi 2. Cami sokakta bir kişiyi darbedilmiş ve aydınlatma direğine zincirlerle bağlanmış halde görenler durumu polis ekiplerine bildirdi.

<p>Olay yerine giden ekipler, 25 yaşındaki R.P'yi bulunduğu yerden kurtardı.</p>

Olay yerine giden ekipler, 25 yaşındaki R.P'yi bulunduğu yerden kurtardı.

<p>R.P. polis ekiplerine 5-6 kişilik grubun kendisini hırsızlık şüphesiyle darbettiğini, ayrıca telefon ve cüzdanının da bu kişiler tarafından alındığını iddia etti.</p>

R.P. polis ekiplerine 5-6 kişilik grubun kendisini hırsızlık şüphesiyle darbettiğini, ayrıca telefon ve cüzdanının da bu kişiler tarafından alındığını iddia etti.

<p>112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan R.P, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.</p>

112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan R.P, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

<p>Ayrıca, R.P'nin bağlı olduğu direğe "<strong>Ben hırsızım, mahalleli beni bu hale getirdi</strong>" şeklinde notlar yapıştırıldığı görüldü.</p>

Ayrıca, R.P'nin bağlı olduğu direğe "Ben hırsızım, mahalleli beni bu hale getirdi" şeklinde notlar yapıştırıldığı görüldü.

<p>R.P'nin hırsızlıktan sabıkası olduğu öğrenildi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.</p>

R.P'nin hırsızlıktan sabıkası olduğu öğrenildi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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