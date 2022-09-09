Bursa'da çöp evde bulunan çocuk ile ilgili sevindiren haber

İHA
09 Eylül 2022 Cuma, 12:07
<p>Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Bursa’da çöp evde bitkin halde bulunduktan sonra Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören 9 yaşında olduğu iddia edilen C.M.A.'yı ziyaret etti. </p>

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Bursa’da çöp evde bitkin halde bulunduktan sonra Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören 9 yaşında olduğu iddia edilen C.M.A.'yı ziyaret etti. 

<p>Durumunun iyi olduğu gözlenen C.M.A.'nın masa tenisi oynaması dikkat çekti. </p>

Durumunun iyi olduğu gözlenen C.M.A.'nın masa tenisi oynaması dikkat çekti. 

<p>Rektör Özkan’a Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Halil Atik ile Antalya Çocuk Evleri Sitesi yöneticileri ve hocaları eşlik etti. </p>

Rektör Özkan’a Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Halil Atik ile Antalya Çocuk Evleri Sitesi yöneticileri ve hocaları eşlik etti. 

<p>C.M.A. ve devlet koruması altındaki çocuklarla zaman geçiren Rektör Özkan, çocuklarla sohbet edip masa tenisi oynadı. </p>

C.M.A. ve devlet koruması altındaki çocuklarla zaman geçiren Rektör Özkan, çocuklarla sohbet edip masa tenisi oynadı. 

<p>C.M.A.'da gördüğü gelişimden mutluluk duyduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, <em>“Hastanemize 25 Temmuz’da geldiğinde 17 kiloydu. Hareket etmekte güçlük çekiyordu. 21 günlük tedavinin sonucunda taburcu ettiğimizde artık sağlığına kavuşmuş, rahatlıkla yürüyebiliyordu. Taburcu olduktan sonra devlet koruması altına alındı. Ziyaret etmek için C.M.A.’nın ortamına alışmasını bekledik. Onu bu kadar mutlu ve sosyalleşmiş görmekten gerçekten çok mutlu oldum”</em> ifadelerini kullandı. </p>

C.M.A.'da gördüğü gelişimden mutluluk duyduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Hastanemize 25 Temmuz’da geldiğinde 17 kiloydu. Hareket etmekte güçlük çekiyordu. 21 günlük tedavinin sonucunda taburcu ettiğimizde artık sağlığına kavuşmuş, rahatlıkla yürüyebiliyordu. Taburcu olduktan sonra devlet koruması altına alındı. Ziyaret etmek için C.M.A.’nın ortamına alışmasını bekledik. Onu bu kadar mutlu ve sosyalleşmiş görmekten gerçekten çok mutlu oldum” ifadelerini kullandı. 

<p>Antalya Çocuk Evleri Sitesi’ndeki koruma altındaki çocukların da C.M.A.'ya arkadaşlık yaparak destek olduğunu anlatan Rektör Özkan,<em> “Birlikte diğer çocuklarla da tanışma imkanı buldum. Gördüğüm tablo beni duygulandırdı. Hepsi çok akıllı, terbiyeli çocuklar. Devletimiz onlar için tüm imkanları sağlamış. Maddi olarak ihtiyaçları yok ama manevi olarak sevgiye ve özel hissetmeye ihtiyaçları var.</em> </p>

Antalya Çocuk Evleri Sitesi’ndeki koruma altındaki çocukların da C.M.A.'ya arkadaşlık yaparak destek olduğunu anlatan Rektör Özkan, “Birlikte diğer çocuklarla da tanışma imkanı buldum. Gördüğüm tablo beni duygulandırdı. Hepsi çok akıllı, terbiyeli çocuklar. Devletimiz onlar için tüm imkanları sağlamış. Maddi olarak ihtiyaçları yok ama manevi olarak sevgiye ve özel hissetmeye ihtiyaçları var. 

<p><em>Bu da ancak bir ailenin yanında olabilir. Bu konuda da koruyucu ailelik sistemi var. Ben bu vesileyle herkese çağrıda bulunmak istiyorum. İmkanı olan herkes lütfen evlerinin kapılarını bu çocuklara açsın. Bence dünyadaki en büyük tatminlerden bir tanesi”</em> açıklamasında bulundu. </p>

Bu da ancak bir ailenin yanında olabilir. Bu konuda da koruyucu ailelik sistemi var. Ben bu vesileyle herkese çağrıda bulunmak istiyorum. İmkanı olan herkes lütfen evlerinin kapılarını bu çocuklara açsın. Bence dünyadaki en büyük tatminlerden bir tanesi” açıklamasında bulundu. 

Bursa Bursa'daki çöp ev

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