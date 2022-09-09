Bursa'da çöp evde bulunan çocuk ile ilgili sevindiren haber

Antalya Çocuk Evleri Sitesi’ndeki koruma altındaki çocukların da C.M.A.'ya arkadaşlık yaparak destek olduğunu anlatan Rektör Özkan, “Birlikte diğer çocuklarla da tanışma imkanı buldum. Gördüğüm tablo beni duygulandırdı. Hepsi çok akıllı, terbiyeli çocuklar. Devletimiz onlar için tüm imkanları sağlamış. Maddi olarak ihtiyaçları yok ama manevi olarak sevgiye ve özel hissetmeye ihtiyaçları var.