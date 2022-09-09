Bursa'da çöp evde bulunan çocuk ile ilgili sevindiren haber
C.M.A.'da gördüğü gelişimden mutluluk duyduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Hastanemize 25 Temmuz’da geldiğinde 17 kiloydu. Hareket etmekte güçlük çekiyordu. 21 günlük tedavinin sonucunda taburcu ettiğimizde artık sağlığına kavuşmuş, rahatlıkla yürüyebiliyordu. Taburcu olduktan sonra devlet koruması altına alındı. Ziyaret etmek için C.M.A.’nın ortamına alışmasını bekledik. Onu bu kadar mutlu ve sosyalleşmiş görmekten gerçekten çok mutlu oldum” ifadelerini kullandı.
Antalya Çocuk Evleri Sitesi’ndeki koruma altındaki çocukların da C.M.A.'ya arkadaşlık yaparak destek olduğunu anlatan Rektör Özkan, “Birlikte diğer çocuklarla da tanışma imkanı buldum. Gördüğüm tablo beni duygulandırdı. Hepsi çok akıllı, terbiyeli çocuklar. Devletimiz onlar için tüm imkanları sağlamış. Maddi olarak ihtiyaçları yok ama manevi olarak sevgiye ve özel hissetmeye ihtiyaçları var.
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