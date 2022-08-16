Bursa'da çöp evde bulunan çocuk ile ilgili sevindiren haber

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Bursa'da çöp evdeki bir odada bitkin halde bulunan 9 yaşındaki C. M.A., 21 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi.

İHA
16 Ağustos 2022 Salı, 11:09

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde 21 gündür tedavisine devam edilen C. M.A., dün akşam taburcu edildi.

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Bursa çöp tedavi

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