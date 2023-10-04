Cumhuriyetin ilk kutlamaları: Atatürk'ün gözünden törenlerin ardındaki coşku...

Cumhuriyet Bayramı, Atatürk'ün önderliğinde Türkiye'nin bağımsızlık ve modernleşme yolundaki kararlılığının kutlandığı özel bir gün. Atatürk'ün bu önemli günleri kutlama coşkusuyla anmak, Türk milletinin birlik ve beraberliğini vurgulanmasına vesile olur. Büyük Önder'in mirasını yaşatmak için, her yıl bu anlamlı gün coşkuyla kutlanmalı...

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde ilan edilen Cumhuriyet, her yıl büyük bir coşku ve gurur içinde kutlanıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında bu anlamlı bayramın törenlerine katılarak unutulmaz anlar bıraktı. İşte Atatürk'ün katıldığı Cumhuriyet Bayramı törenlerinin unutulmaz anlarını içeren görseller...