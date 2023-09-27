Yapay zeka ile Atatürk'ün sesini oluşturdular: Nutuk seslendirildi

Yayınlanma: 27.09.2023 - 12:23

Güncelleme: 27.09.2023 - 13:02

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamaları kapsamında başlattığı “İkinci yüzyılda da en büyük armağan: Türkiye Cumhuriyeti” projesini Pera Palace Hotel’de gerçekleştirdiği özel bir geceyle duyurdu. Sabancı Holding Dijital Grup Başkanı ve Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Max Speur, Teknosa Genel Müdürü Sitare Sezgin, İcra Kurulu üyeleri, Sabancı Holding ve Teknosa çalışanları ile basın mensuplarının katıldığı gece, eşsiz bir deneyime sahne oldu.

Gecede, Atatürk’ün başta Nutuk’ta yer alan sözleri olmak üzere Türk milletine yol gösteren pek çok sözü tarihi bir akış içinde kendi sesinden davetlilerle buluştu. 4129Grey tarafından ‘Generative AI’ yapay zekâ teknolojisiyle hazırlanan çalışmada ayrıca Atatürk'ün ses dalgaları da silüetini oluşturan formlara dönüştü. Proje kapsamında ek olarak Atatürk’ün dünyaya mâl olmuş bazı sözleri Fransızca ve İngilizce dillerinde de seslendirilecek.