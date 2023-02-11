Depremde 6'ncı gün: Kahramanmaraş'ta son durum havadan görüntülendi

İHA
11 Şubat 2023 Cumartesi, 11:42
<p>Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde 6'ncı güne girilirken, enkaza dönen şehir merkezindeki son durum dron ile havadan görüntülendi.</p>

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde 6'ncı güne girilirken, enkaza dönen şehir merkezindeki son durum dron ile havadan görüntülendi.

<p>Çalışmaların halen aralıksız devam ettiği illerden depremin merkezi Kahramanmaraş'ta son durum ise havadan görüntülendi.</p>

Çalışmaların halen aralıksız devam ettiği illerden depremin merkezi Kahramanmaraş'ta son durum ise havadan görüntülendi.

<p>Dron ile binaların enkazlarının yer adlığı görüntüler şehrin yaşadığı büyük yıkımı gözler önüne serdi.</p>

Dron ile binaların enkazlarının yer adlığı görüntüler şehrin yaşadığı büyük yıkımı gözler önüne serdi.

<p>Bir çok yeri toz bulutu kaplarken, 6'ıncı günde de herkese umut olacak bir ses için ekipler çalışmasına devam ediyor.</p>

Bir çok yeri toz bulutu kaplarken, 6'ıncı günde de herkese umut olacak bir ses için ekipler çalışmasına devam ediyor.

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