Depremde 6'ncı gün: Kahramanmaraş'ta son durum havadan görüntülendi
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde 6'ncı güne girilirken, enkaza dönen şehir merkezindeki son durum dron ile havadan görüntülendi.
Çalışmaların halen aralıksız devam ettiği illerden depremin merkezi Kahramanmaraş'ta son durum ise havadan görüntülendi.
Dron ile binaların enkazlarının yer adlığı görüntüler şehrin yaşadığı büyük yıkımı gözler önüne serdi.
Bir çok yeri toz bulutu kaplarken, 6'ıncı günde de herkese umut olacak bir ses için ekipler çalışmasına devam ediyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yıkılan apartmanın sahibi baba oğul yurtdışına kaçtı
- Çağatay Ulusoy'dan deprem bölgesine yardım
- Deniz Baykal yaşamını yitirdi
- Sahibi kaçarken yakalandı
- İmamoğlu'nun 1999'daki videosu ortaya çıktı
- Reyhanlıoğlu ailesinin ne iş yaptığı ortaya çıktı
- Can kaybında büyük artış
- Tarkan'dan Haluk Levent'e destek: 'Yanındayım!'
- ABD, Alaska üzerinde tanımlanamayan bir nesne vurdu
- Şahan Gökbakar'dan 'yayını kesen' TRT Haber'e sert tepki