Depremin ardından Hatay'daki yıkım havadan görüntülendi

Hatay merkez ve ilçelerinde de bazı yapıların yıkıldığı, birçoğunun da hasar gördüğü bildirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ildeki son durumla ilgili basın açıklaması yaptı. Oktay, Hatay'da şimdiye kadar 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 yaralının bulunduğunu ve 200 binanın yıkıldığını söyledi.