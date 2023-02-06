Depremin ardından Hatay'daki yıkım havadan görüntülendi
Deprem nedeniyle çok sayıda binanın yıkıldığı Hatay'ın Güzelburç Mahallesi'ni havadan görüntülendi.
AFAD, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de, 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Hatay, Antep, Urfa, Maraş başta olmak üzere 10 şehir depremden etkilendi. Deprem nedeniyle pek çok bina yıkıldı.
Hatay merkez ve ilçelerinde de bazı yapıların yıkıldığı, birçoğunun da hasar gördüğü bildirildi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ildeki son durumla ilgili basın açıklaması yaptı. Oktay, Hatay'da şimdiye kadar 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 yaralının bulunduğunu ve 200 binanın yıkıldığını söyledi.
Depremin ardından Antakya'da Devlet Hastanesi yıkıldı, çok sayıda bina enkaza dönüştü.
Yaşanan şiddetli sarsıntıların büyük bir yıkıma yol açtığı kentte, 600 Konutlar bölgesinde sıralı binaların çoğu yıkıldı. Yollarda da çatlaklar oluştu.
Bazı yurttaşlar enkaz alanların ortasında kalan halı saha gibi spor tesislerine sığındığı görüldü.
Yurttaşlar da arama kurtarma çalışmalarına yardım ediyor.
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