Depremin ardından Hatay'daki yıkım havadan görüntülendi

AA
06 Şubat 2023 Pazartesi, 15:16
<p>Deprem nedeniyle çok sayıda binanın yıkıldığı Hatay'ın Güzelburç Mahallesi'ni havadan görüntülendi.</p>

Deprem nedeniyle çok sayıda binanın yıkıldığı Hatay'ın Güzelburç Mahallesi'ni havadan görüntülendi.

<p>AFAD, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de, 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Hatay, Antep, Urfa, Maraş başta olmak üzere 10 şehir depremden etkilendi. Deprem nedeniyle pek çok bina yıkıldı. </p>

AFAD, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de, 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Hatay, Antep, Urfa, Maraş başta olmak üzere 10 şehir depremden etkilendi. Deprem nedeniyle pek çok bina yıkıldı. 

<p>Hatay merkez ve ilçelerinde de bazı yapıların yıkıldığı, birçoğunun da hasar gördüğü bildirildi. </p> <p>Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ildeki son durumla ilgili basın açıklaması yaptı. Oktay, Hatay'da şimdiye kadar 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 yaralının bulunduğunu ve 200 binanın yıkıldığını söyledi.</p>

Hatay merkez ve ilçelerinde de bazı yapıların yıkıldığı, birçoğunun da hasar gördüğü bildirildi. 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ildeki son durumla ilgili basın açıklaması yaptı. Oktay, Hatay'da şimdiye kadar 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 yaralının bulunduğunu ve 200 binanın yıkıldığını söyledi.

<p>Depremin ardından Antakya'da Devlet Hastanesi yıkıldı, çok sayıda bina enkaza dönüştü.</p>

Depremin ardından Antakya'da Devlet Hastanesi yıkıldı, çok sayıda bina enkaza dönüştü.

<p>Yaşanan şiddetli sarsıntıların büyük bir yıkıma yol açtığı kentte, 600 Konutlar bölgesinde sıralı binaların çoğu yıkıldı. Yollarda da çatlaklar oluştu.</p>

Yaşanan şiddetli sarsıntıların büyük bir yıkıma yol açtığı kentte, 600 Konutlar bölgesinde sıralı binaların çoğu yıkıldı. Yollarda da çatlaklar oluştu.

<p>Bazı yurttaşlar enkaz alanların ortasında kalan halı saha gibi spor tesislerine sığındığı görüldü.</p>

Bazı yurttaşlar enkaz alanların ortasında kalan halı saha gibi spor tesislerine sığındığı görüldü.

<p>Yurttaşlar da arama kurtarma çalışmalarına yardım ediyor.</p>

Yurttaşlar da arama kurtarma çalışmalarına yardım ediyor.

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