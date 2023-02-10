Depremin öncesi ve sonrasında çekilen fotoğraflar büyük tahribatı ortaya koydu

cumhuriyet.com.tr
10 Şubat 2023 Cuma, 20:55
<p>Bölgede şimdiye kadar kaydedilen en şiddetli depremlerden biri olan Kahramanmaraş depremi sonrası şehrin merkezine yakın bütün bloklar enkaza dönüştü. </p>

Bölgede şimdiye kadar kaydedilen en şiddetli depremlerden biri olan Kahramanmaraş depremi sonrası şehrin merkezine yakın bütün bloklar enkaza dönüştü. 

<p>Şehrin futbol stadyumu ise depremzedelerin çadırlarda barındığı bir yardım dağıtım noktasına dönüştürüldü. Bir zamanlar etrafı binalarla çevrili olan yakındaki bir hastane civarda ayakta kalan tek yapı.</p>

Şehrin futbol stadyumu ise depremzedelerin çadırlarda barındığı bir yardım dağıtım noktasına dönüştürüldü. Bir zamanlar etrafı binalarla çevrili olan yakındaki bir hastane civarda ayakta kalan tek yapı.

<p>Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarşamba günü stadyumda depremzedeleri ziyaret etti. </p>

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarşamba günü stadyumda depremzedeleri ziyaret etti. 

<p>Kurtarma çalışmalarının kapalı yollar ve havaalanı altyapı sorunları nedeniyle yavaşladığını kabul etti ve daha fazla yardımın yolda olduğunu söyledi.</p>

Kurtarma çalışmalarının kapalı yollar ve havaalanı altyapı sorunları nedeniyle yavaşladığını kabul etti ve daha fazla yardımın yolda olduğunu söyledi.

<p>Yıkılan yapıların çoğu şehirde yaygın olan sekiz ila 10 katlı apartmanlar.</p>

Yıkılan yapıların çoğu şehirde yaygın olan sekiz ila 10 katlı apartmanlar.

<p>Kahramanmaraş'ta medyana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler toplam 10 ilde hissedildi. Son yapılan açıklamada can kaybının 18 bin 991 ve yaralı sayısının da 75 bin 523 olduğu belirtildi.</p>

Kahramanmaraş'ta medyana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler toplam 10 ilde hissedildi. Son yapılan açıklamada can kaybının 18 bin 991 ve yaralı sayısının da 75 bin 523 olduğu belirtildi.

<p>Dondurucu soğuklar kurtarma çalışmalarını zorlaştırdı ve hala kayıp olanları bulmanın aciliyetini arttırdı.</p>

Dondurucu soğuklar kurtarma çalışmalarını zorlaştırdı ve hala kayıp olanları bulmanın aciliyetini arttırdı.

<p>Öte yandan, bölgeden güzel haberler de gelmeye devam ediyor. </p>

Öte yandan, bölgeden güzel haberler de gelmeye devam ediyor. 

<p>Yıkımın büyük bölümünün gerçekleştiği Maraş'ın merkezi, genellikle zemin katında perakende mağazaları ve restoranlar bulunan apartmanlarla dolu.</p>

Yıkımın büyük bölümünün gerçekleştiği Maraş'ın merkezi, genellikle zemin katında perakende mağazaları ve restoranlar bulunan apartmanlarla dolu.

<p>Trabzon Caddesi'ndeki 7 katlı Anadolu Apartmanı'nın enkazında çalışma yürüten arama kurtarma ekipleri, bir kişinin yaşadığını tespit etti. Ekipler, 46 yaşındaki Döne Gül Bitmiş'i enkazdan kurtardı.</p>

Trabzon Caddesi'ndeki 7 katlı Anadolu Apartmanı'nın enkazında çalışma yürüten arama kurtarma ekipleri, bir kişinin yaşadığını tespit etti. Ekipler, 46 yaşındaki Döne Gül Bitmiş'i enkazdan kurtardı.

<p>Yıkımın büyük bölümünün gerçekleştiği Maraş'ın merkezi, genellikle zemin katında perakende mağazaları ve restoranlar bulunan apartmanlarla dolu.</p>

Yıkımın büyük bölümünün gerçekleştiği Maraş'ın merkezi, genellikle zemin katında perakende mağazaları ve restoranlar bulunan apartmanlarla dolu.

<p>Depremin 5.gününde enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor...</p>

Depremin 5.gününde enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor...

En Çok Okunan Haberler