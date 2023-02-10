Depremin öncesi ve sonrasında çekilen fotoğraflar büyük tahribatı ortaya koydu
Bölgede şimdiye kadar kaydedilen en şiddetli depremlerden biri olan Kahramanmaraş depremi sonrası şehrin merkezine yakın bütün bloklar enkaza dönüştü.
Şehrin futbol stadyumu ise depremzedelerin çadırlarda barındığı bir yardım dağıtım noktasına dönüştürüldü. Bir zamanlar etrafı binalarla çevrili olan yakındaki bir hastane civarda ayakta kalan tek yapı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarşamba günü stadyumda depremzedeleri ziyaret etti.
Kurtarma çalışmalarının kapalı yollar ve havaalanı altyapı sorunları nedeniyle yavaşladığını kabul etti ve daha fazla yardımın yolda olduğunu söyledi.
Yıkılan yapıların çoğu şehirde yaygın olan sekiz ila 10 katlı apartmanlar.
Kahramanmaraş'ta medyana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler toplam 10 ilde hissedildi. Son yapılan açıklamada can kaybının 18 bin 991 ve yaralı sayısının da 75 bin 523 olduğu belirtildi.
Dondurucu soğuklar kurtarma çalışmalarını zorlaştırdı ve hala kayıp olanları bulmanın aciliyetini arttırdı.
Öte yandan, bölgeden güzel haberler de gelmeye devam ediyor.
Yıkımın büyük bölümünün gerçekleştiği Maraş'ın merkezi, genellikle zemin katında perakende mağazaları ve restoranlar bulunan apartmanlarla dolu.
Trabzon Caddesi'ndeki 7 katlı Anadolu Apartmanı'nın enkazında çalışma yürüten arama kurtarma ekipleri, bir kişinin yaşadığını tespit etti. Ekipler, 46 yaşındaki Döne Gül Bitmiş'i enkazdan kurtardı.
Yıkımın büyük bölümünün gerçekleştiği Maraş'ın merkezi, genellikle zemin katında perakende mağazaları ve restoranlar bulunan apartmanlarla dolu.
Depremin 5.gününde enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor...
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