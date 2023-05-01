Depremlerin ardından rengi değişen Yeşilgöz Gölü eski haline dönüyor

Yeşilgöz Gölü'nü ailesiyle ziyarete gelen Ahmet Yılmaz, gölün depremden önce mavi akan sularıyla turistik bir alan olduğunu belirterek, "Depremden sonra burada gölün suyunda bir çekilme oldu, su çamur olarak akmaya başladı. Şimdi artık eski haline dönmeye başladı." dedi.

Bölgeyi gezmeye gelen İbrahim Yıldız ise "Depremden önce gölün turkuaz renginde çok güzel bir rengi vardı. Depremle birlikte suyu tamamen çekilmişti. Daha sonra su çamur şeklinde geldi. Şu an suyun rengi yeşil. Yavaş yavaş turkuaz rengine dönmesini bekliyoruz." diye konuştu.