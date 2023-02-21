Dev kayalar iki dağın arasına düştü! İslahiye'de depremin yıkımı gözler önüne serildi
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremin ardından meydana gelen heyelan nedeniyle İdilli Deresi bölgesindeki iki dağın arasına düşen dev kayalar, afetin şiddetini gözler önüne seriyor.
Kahramanmaraş merkezli, 6 Şubat'taki depremlerin ardından meydana gelen heyelan nedeniyle İslahiye'nin kırsal Değirmencik ve İdilli mahalleleri arasında kapanan yol ile İdilli Deresi'nde çalışmalar sürüyor.
İki dağın arasındaki bölgeye düşen dev kayalar, depremin şiddetini gözler önüne seriyor.
Devlet Su İşleri ekipleri ve ilgili kurumların görevlileri, heyelan sonucu önünde set oluşan deredeki suyun kontrollü tahliyesi için iş makineleriyle çalışmalar yürütüyor.
İşte adeta depremin yıkıcı boyutunu gösteren o görüntüler...
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