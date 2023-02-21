Dev kayalar iki dağın arasına düştü! İslahiye'de depremin yıkımı gözler önüne serildi

AA
21 Şubat 2023 Salı, 10:03
<p>Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremin ardından meydana gelen heyelan nedeniyle İdilli Deresi bölgesindeki iki dağın arasına düşen dev kayalar, afetin şiddetini gözler önüne seriyor.</p>

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremin ardından meydana gelen heyelan nedeniyle İdilli Deresi bölgesindeki iki dağın arasına düşen dev kayalar, afetin şiddetini gözler önüne seriyor.

<p>Kahramanmaraş merkezli, 6 Şubat'taki depremlerin ardından meydana gelen heyelan nedeniyle İslahiye'nin kırsal Değirmencik ve İdilli mahalleleri arasında kapanan yol ile İdilli Deresi'nde çalışmalar sürüyor.</p>

Kahramanmaraş merkezli, 6 Şubat'taki depremlerin ardından meydana gelen heyelan nedeniyle İslahiye'nin kırsal Değirmencik ve İdilli mahalleleri arasında kapanan yol ile İdilli Deresi'nde çalışmalar sürüyor.

<p>İki dağın arasındaki bölgeye düşen dev kayalar, depremin şiddetini gözler önüne seriyor.</p>

İki dağın arasındaki bölgeye düşen dev kayalar, depremin şiddetini gözler önüne seriyor.

<p>Devlet Su İşleri ekipleri ve ilgili kurumların görevlileri, heyelan sonucu önünde set oluşan deredeki suyun kontrollü tahliyesi için iş makineleriyle çalışmalar yürütüyor.</p>

Devlet Su İşleri ekipleri ve ilgili kurumların görevlileri, heyelan sonucu önünde set oluşan deredeki suyun kontrollü tahliyesi için iş makineleriyle çalışmalar yürütüyor.

<p><strong>İşte adeta depremin yıkıcı boyutunu gösteren o görüntüler...</strong></p>

İşte adeta depremin yıkıcı boyutunu gösteren o görüntüler...

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