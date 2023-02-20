Son dakika... Erdoğan, deprem bölgesi Hatay'da Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı: 'Bu zamana kadar hep sustum...'

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 17:21

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 17:59

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş depremlerinden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da AFAD Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

2 hafta önce bugün yaşadığımız depremlerin meşakkatli yolun acı bir sayfası olarak nakşettik. Ailesini kaybeden nice kardeşlerim var, hepiniz baş sağlığı diliyorum. Ölenlerimizin ruhları için Fatiha okuyalım. 9 saat arayla yaşadığımız depremler etki alanı ve yıkım gücüyle dünyada eşi benzeri olmayan hadiselerin arasına girdi.

Depremde kırılan 5 ayrı fay hattıyla yer kürede 7 metre yer değiştirme yaşandı. Deprem haberimizi aldığımız andan itibaren tüm bakanlıklarımızı, tüm ekiplerimizi harekete geçirdik. Arama kurtarma çalışmalarını başlatmak için seferber ettik.

"71 BİNİN ÜZERİNDE ENKAZ KALDIRILDI"

Türkiye'nin 81 ilinden tüm kamu görevlilerini deprem bölgesine yönlendirdik. Diğer ülkelerden arama kurtarma ve yardım ekiplerini de ülkemize davet ettik. Süreci yönetmek için gereken hukuki alt yapıyı oluşturduk. Felaketten kurtulan insanlarımızı yeniden hayata bağlamak için gece gündüz çalıştık. 6 bini aşkın artçı sarsıntıya rağmen ekiplerimiz çalışmalarını devam ettirdi. 71 binin üzerinde birimin enkazı kaldırıldı.

"DEPREMİ FIRSATA DÖNÜŞTÜRME PEŞİNDE KOŞAN KARAKTER FUKARALARI"

Deprem anından itibaren yürütülen çalışmalarda 271 bin kişi görev aldı. 12 binin üzerinde ağır iş makinası arama faaliyetlerine katıldı. Milletimiz deprem bölgesinden şehrine gelen kardeşlerine kucağını açarak alicenaplığını bir kez daha göstermiştir. Depremi fırsata dönüştürme peşinde koşan karakter fukaraları çıkabiliyor. Milletimiz asıl cezayı bunları vicdanlarında mahkum ederek vermektedir.

ENKAZDAN KUTARILANLARIN SAYISI 114 BİN 834

Enkazdan kurtarılanların sayısı 114 bin 834. Depremin ilk anından itibaren bugüne kadar arama kurtarmadan yardıma kadar her safhada yer alan kamu görevlilerine, gönüllülere, dualarıyla burada olan insanlara şükranlarımı sunuyorum.

"KİMSEYİ ASLA YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

Kimseyi asla yalnız bırakmayacağız. Sadece bizim değil insanlığın ortak miraslarını bünyesinde barındıran bu bölgeye hep birlikte sahip çıkacağız. Sağlam ve az hasarlı binalarda hayatın normalleşmesi için adımlar atıyoruz. 1 yıl içerisinde sağlam ve güvenli inşa edeceğimiz konutlarına yerleştirmeye başlayacağız. TOKİ'miz hazırlıklarını sürdürüyor. Hatay'da 40 bin, Kahramanmaraş'ta 40 bin, Gaziantep'te 18 bin, Adıyaman'da 27 bin konutun, Şanlıurfa'da 3 bin, Elazığ'da 3 bin konutun inşasına başlıyoruz.

TOKİ TAKSİTLERİNE ERTELEME

Deprem bölgesindeki şehirlerde TOKİ konutlarının taksit ödemeleri 3 ay ertelendi. Yeni konutlar 4 katı geçmeyecek. Deprem haberini alır almaz, bölgede yürütülecek çalışmalar için hazineden 100 milyar liralık bütçeyi tahsis ettik. Depremde zarar gören her haneye 10'ar bin TL yardım yapıyoruz.

Yıkık, yıkılacak, ağır ve orta hasarlı binalarda oturanlara 15'er bin TL taşınma ve 2 bin ile 5 bin lira arasında kira yardımında bulunuyoruz. Vefat eden vatandaşlarımızın yakınlarına acil ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için 100 bin lira nakdi destek sağlıyoruz.

ERTELENEN ÖDEMELER

(Kahramanmaraş merkezli depremler) Kamu bankalarımız, depremde vefat eden vatandaşlarımızın kredi borçlarını siliyor.

İşyerleri, işletmeleri zarar gören 150 bin esnafımızın Halk Bankası'ndan kullandıkları Hazine destekli kredi ödemelerini 6 ay süreyle erteledik.

Ağır yıkımın yaşandığı bölgedeki 152 belediyemizin İller Bankasına olan kredi ödemelerini 3 ay erteledik.

Depremin ülke genelindeki ekonomik faaliyetlere olumsuz etkisini önlemek amacıyla 250 milyarlık Kredi Garanti Fonu paketini 350 milyar liraya yükselttik.

İŞKUR'un Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında 20 bin vatandaşımızın hızla istihdamını temin ediyoruz.

20 milyar liralık deprem bölgesi işletme ve yatırım destek paketi hazırladık.

Depremde zarar gören çiftçilerimize, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi'den kullandıkları Hazine destekli kredilerini 1 yıl tehir etme imkanı getirdik.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Haddini bil. Bugüne kadar hep sustum, sustum, sustum. Dürüst ol, bir günde dürüst olduğunu görelim. Bizzat Hatay'a geldiğim gün Genel Başkan Vekilimi oraya (Hatay Havalimanı) gönderdim. Yerinde git gör, oranın yapılması döneminde zaten Binali Bey bakandı, orada ne olup bittiğini biliyor.

"SIFIRDAN İNŞA EDECEĞİZ"

Bugün Devlet Bey ile arabada konuştuk, biz sıfırdan inşa edeceğiz buraları. Bütün tahrip olmuş yerleri sıfırdan inşa etmek suretiyle bütün vatandaşlarımızı gönül huzuru içerisinde buraya yerleşmelerini sağlayacağız.