Doğanın mucizesi: Sıcakla soğuğun dansı Altınkale’de!

Doğanın mucizesi: Sıcakla soğuğun dansı Altınkale’de!
DHA
03 Aralık 2024 Salı, 12:23
Doğanın mucizesi: Sıcakla soğuğun dansı Altınkale’de!

Sivas kent merkezine 30 kilometre mesafedeki Sıcak Çermik Kaplıcası içerisinde bulunan Altınkale, kışın ayrı bir özelliğe bürünüyor. 

Doğanın mucizesi: Sıcakla soğuğun dansı Altınkale’de!

Etrafı karla kaplanan Altınkale'nin havuzlarından fışkıran 45 derecelik sıcak suyun soğukla buluşması sonucu çıkan buhar, görsel şölen sunuyor.

Doğanın mucizesi: Sıcakla soğuğun dansı Altınkale’de!

Kent merkezine 30 kilometre mesafedeki Sıcak Çermik Kaplıcası bölgesinde Pamukkale travertenleri model alınarak Sivas Valiliği tarafından hazırlanan Altınkale projesi, her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor. 

Doğanın mucizesi: Sıcakla soğuğun dansı Altınkale’de!

Kaplıca suyunda yüksek miktarda bulunan kükürtten dolayı sarı renkli tortu oluşan ve bu nedenle Altınkale adını alan bölge, yazın ziyaretçilerini ağırlarken, kışın kar yağışı ile birlikte ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

Doğanın mucizesi: Sıcakla soğuğun dansı Altınkale’de!

SOĞUK HAVADA BUHAR

Sivas'ta geçen hafta başlayan kar yağışının ardından etrafı karla kaplanan Altınkale, sıcak ve soğuğun buluştuğu nokta olarak göze çarpıyor. 

Doğanın mucizesi: Sıcakla soğuğun dansı Altınkale’de!

Altınkale'de oluşturulan dairesel havuzlardan çıkan 45 derecelik kükürtlü kaplıca suyunun soğuk havada oluşturduğu buhar, görsel şölen sunuyor. 

Doğanın mucizesi: Sıcakla soğuğun dansı Altınkale’de!

Bir yanda 45 derecelik doğal sıcak su yer alırken, hemen yanında kar ve buz ile temas etmek mümkün oluyor. 

Doğanın mucizesi: Sıcakla soğuğun dansı Altınkale’de!

Bu özelliği ile ön plana çıkan Altınkale, kışın da meraklıların ilgisini çekiyor. 

Doğanın mucizesi: Sıcakla soğuğun dansı Altınkale’de!
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