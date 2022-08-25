Edirne'nin ilçeleri! Edirne'nin kaç tane ilçesi var? Edirne'nin ilçe nüfusları kaç? Edirne'nin ilçe belediyeleri hangi partiden?

LALAPAŞA

Osmanlı döneminde, önemli bir yeri olan Lalapaşa ilçesi, zamanın şehzadelerine dinlenme ve avlanma olanağı sağlamıştır. Son yıllarda yapılan arkeolojik araştırmalar göstermiştir ki ilçenin, çok sayıda yer altı zenginliklerine sahiptir.

Lalapaşa ilçesinin yüzölçümü 536.7 km²'dir. 2021 yılının verilerine göre Lalapaşa ilçenin nüfusu 6.358'iır.

2019 yerel seçimlerinde İsmail Arslan, AKP'nin adayı olarak %47,67 oy oranı ile belediye başkanı seçilmiştir.