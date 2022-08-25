Edirne'nin ilçeleri! Edirne'nin kaç tane ilçesi var? Edirne'nin ilçe nüfusları kaç? Edirne'nin ilçe belediyeleri hangi partiden?
Edirne, Marmara Bölgesi'nin Trakya kesiminde, Yunanistan ve Bulgaristan'ın sınırında yer almaktadır.
Edirne'nin 8 tane ilçesi bulunur. Edirne'nin ilçeleri; Enez, Havsa, İpsala, Keşan, Lalapaşa, Meriç, Süloğlu, Uzunköprü'dür.
Edirne il nüfusu 407.763'dür. Edirne Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan'dır.
ENEZ
Enez ilçesi, Kuzey Ege sahilinde Trakya'nın en önemli akarsuyu olan Meriç Nehri'nin denize döküldüğü yerde, küçük bir köy topluluğu biçiminde kurulmuştur.
Enez ilçesinin toplam nüfusu 2021 yılına göre 10.549'dur ve yüzölçümü 473 km²'dir.
2019 yerel seçimlerinde Özkan Günenç, CHP'nin adayı olarak %58,65 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.
HAVSA
Havsa ilçesi Antik Romalılar tarafından kurulmuştur. Havsa, Roma İmparatorluğu ikiye ayrıldıktan sonra Bizanslılar'ın elinde kalmıştır.
İlçe, il merkezine 25 km uzaklıktadır ve ilçenin yüzölçümü 545 km²'dir. Havsa ilçesinin nüfusu 2021 yılına göre 18.302'dir.
2019 yerel seçimlerinde Aydın Balkan, AKP'nin adayı olarak %54,28 oy oranı ile belediye başkanı seçilmiştir.
İPSALA
Edirne'nin güneybatısında yer alan İpsala ilçesi alçak tepelerle engebeleşmiş, dalgalı düzlüklerden oluşan bir doğal yapı göstermektedir.
İpsala ilçesinin yüzölçümü 753 km²'dir ve ilçenin nüfusu 2021 yılına göre 26.628'dir.
2019 yerel seçimlerinde Abdullah Naci Ünsal, İYİ Parti'nin adayı olarak %48,70 oy oranı ile belediye başkanı seçilmiştir.
KEŞAN
Keşan ilçesi, Türkiye Trakyası'nın Çorlu, Tekirdağ, Çerkezköy, Edirne ve Lüleburgaz'dan sonra en büyük 6. yerleşim bölgesidir.
Keşan ilçesinin yüzölçümü 1.187 km²'dir ve ilçenin nüfusu 2021 yılına göre 83.860'dır.
2019 yerel seçimlerinde Mustafa Helvacıoğlu, AKP'nin adayı olarak %49,25 oy oranı ile belediye başkanı seçilmiştir.
LALAPAŞA
Osmanlı döneminde, önemli bir yeri olan Lalapaşa ilçesi, zamanın şehzadelerine dinlenme ve avlanma olanağı sağlamıştır. Son yıllarda yapılan arkeolojik araştırmalar göstermiştir ki ilçenin, çok sayıda yer altı zenginliklerine sahiptir.
Lalapaşa ilçesinin yüzölçümü 536.7 km²'dir. 2021 yılının verilerine göre Lalapaşa ilçenin nüfusu 6.358'iır.
2019 yerel seçimlerinde İsmail Arslan, AKP'nin adayı olarak %47,67 oy oranı ile belediye başkanı seçilmiştir.
SÜLOĞLU
Süloğlu ilçesi, Edirne ilinin kuzeydoğusunda yer alan ve Kırklareli iline sınırı olan ilçedir.
Süloğlu'nun yüzölçümü 250 km²'dir ve ilçe nüfusu, 2021 yılı nüfus sayım verilerine göre 6.890'dır.
2019 yerel seçimlerinde Mehmet Ormankıran, CHP'nin adayı olarak %55,39 oy oranı ile belediye başkanı olmuştur.
UZUNKÖPRÜ
Uzunköprü ilçesi, adını sahip olduğu dünyanın en uzun taş köprüsünden alır.
Uzunköprü kapladığı alan bakımından Edirne’nin birinci, nüfus bakımından ise ikinci büyük ilçesidir. Uzunköprü ilçesinin, nüfusu 2021 yılı verilerine göre 59.934'tür ve yüzölçümü 1,213 km²'dir.
2019 yerel seçimlerinde Özlem Becan, CHP'nin adayı olarak %56,47 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.
Video Haberler
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Erdek'te yüzen pastane
- Görenler şoke oldu
- 2 çocuklu taksici Dilek, Trabzon yollarında
- Esenyurt'ta can pazarı kamerada
- Yakayı işte böyle ele verdi
- Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
- Rafting rehberi 17 yaşındaki Emre, akıntıya kapılan köpe
- Bursa’da tehlikeli yolculuk
- Ölen eşi ve 3 çocuğunun mezarlarını müzeye çevirdi
En Çok Okunan Haberler
-
- İbrahim Tatlıses Bodrum'da trafik kazası geçirdi
- Trafikte ve karayollarında son durum
- Marmaris'te safari aracı devrildi
- 50 metrelik ‘gemicik’ ilk kez görüntülendi
- Sedat Peker'den art arda paylaşımlar...
- Ölümden saniyelerle kurtuldu
- Millet İttifakı'ndan Cumhur İttifakı'na büyük fark!
- Erdoğan görünce 'toplanın' dedi
- Ünlü Şef Mehmet Özer'den üzen haber
- Akşener canlı yayında açıkladı!