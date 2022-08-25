Edirne'nin ilçeleri! Edirne'nin kaç tane ilçesi var? Edirne'nin ilçe nüfusları kaç? Edirne'nin ilçe belediyeleri hangi partiden?

cumhuriyet.com.tr
25 Ağustos 2022 Perşembe, 14:22
<p>Edirne, Marmara Bölgesi'nin Trakya kesiminde, Yunanistan ve Bulgaristan'ın sınırında yer almaktadır.</p> <p>Edirne'nin 8 tane ilçesi bulunur. Edirne'nin ilçeleri; Enez, Havsa, İpsala, Keşan, Lalapaşa, Meriç, Süloğlu, Uzunköprü'dür.</p> <p>Edirne il nüfusu <strong>407.763</strong>'dür. Edirne Belediye Başkanı CHP'li <strong>Recep Gürkan</strong>'dır.</p>

Edirne, Marmara Bölgesi'nin Trakya kesiminde, Yunanistan ve Bulgaristan'ın sınırında yer almaktadır.

Edirne'nin 8 tane ilçesi bulunur. Edirne'nin ilçeleri; Enez, Havsa, İpsala, Keşan, Lalapaşa, Meriç, Süloğlu, Uzunköprü'dür.

Edirne il nüfusu 407.763'dür. Edirne Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan'dır.

<p><strong>ENEZ</strong></p> <p>Enez ilçesi, Kuzey Ege sahilinde Trakya'nın en önemli akarsuyu olan Meriç Nehri'nin denize döküldüğü yerde, küçük bir köy topluluğu biçiminde kurulmuştur.</p> <p>Enez ilçesinin toplam nüfusu 2021 yılına göre 10.549'dur ve  yüzölçümü 473 km²'dir.</p> <p>2019 yerel seçimlerinde <strong>Özkan Günenç</strong>, CHP'nin adayı olarak %58,65 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.</p> <p><strong>  </strong></p>

ENEZ

Enez ilçesi, Kuzey Ege sahilinde Trakya'nın en önemli akarsuyu olan Meriç Nehri'nin denize döküldüğü yerde, küçük bir köy topluluğu biçiminde kurulmuştur.

Enez ilçesinin toplam nüfusu 2021 yılına göre 10.549'dur ve  yüzölçümü 473 km²'dir.

2019 yerel seçimlerinde Özkan Günenç, CHP'nin adayı olarak %58,65 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.

  

<p><strong>HAVSA </strong></p> <p>Havsa ilçesi Antik Romalılar tarafından kurulmuştur. Havsa, Roma İmparatorluğu ikiye ayrıldıktan sonra Bizanslılar'ın elinde kalmıştır.</p> <p>İlçe, il merkezine 25 km uzaklıktadır ve ilçenin yüzölçümü 545 km²'dir. Havsa ilçesinin nüfusu 2021 yılına göre <strong>18.302</strong>'dir. </p> <p>2019 yerel seçimlerinde <strong>Aydın Balkan</strong>, AKP'nin adayı olarak %54,28 oy oranı ile belediye başkanı seçilmiştir.</p>

HAVSA 

Havsa ilçesi Antik Romalılar tarafından kurulmuştur. Havsa, Roma İmparatorluğu ikiye ayrıldıktan sonra Bizanslılar'ın elinde kalmıştır.

İlçe, il merkezine 25 km uzaklıktadır ve ilçenin yüzölçümü 545 km²'dir. Havsa ilçesinin nüfusu 2021 yılına göre 18.302'dir. 

2019 yerel seçimlerinde Aydın Balkan, AKP'nin adayı olarak %54,28 oy oranı ile belediye başkanı seçilmiştir.

<p><strong>İPSALA</strong></p> <p>Edirne'nin güneybatısında yer alan İpsala ilçesi alçak tepelerle engebeleşmiş, dalgalı düzlüklerden oluşan bir doğal yapı göstermektedir.</p> <p>İpsala ilçesinin yüzölçümü 753 km²'dir ve ilçenin nüfusu 2021 yılına göre<strong> 26.628</strong>'dir.</p> <p>2019 yerel seçimlerinde<strong> Abdullah Naci Ünsal</strong>, İYİ Parti'nin adayı olarak %48,70 oy oranı ile belediye başkanı seçilmiştir.</p>

İPSALA

Edirne'nin güneybatısında yer alan İpsala ilçesi alçak tepelerle engebeleşmiş, dalgalı düzlüklerden oluşan bir doğal yapı göstermektedir.

İpsala ilçesinin yüzölçümü 753 km²'dir ve ilçenin nüfusu 2021 yılına göre 26.628'dir.

2019 yerel seçimlerinde Abdullah Naci Ünsal, İYİ Parti'nin adayı olarak %48,70 oy oranı ile belediye başkanı seçilmiştir.

<p><strong>KEŞAN</strong></p> <p>Keşan ilçesi, Türkiye Trakyası'nın Çorlu, Tekirdağ, Çerkezköy, Edirne ve Lüleburgaz'dan sonra en büyük 6. yerleşim bölgesidir.</p> <p>Keşan ilçesinin yüzölçümü 1.187 km²'dir ve ilçenin nüfusu 2021 yılına göre <strong>83.860'</strong>dır. </p> <p>2019 yerel seçimlerinde <strong>Mustafa Helvacıoğlu</strong>, AKP'nin adayı olarak %49,25 oy oranı ile belediye başkanı seçilmiştir.</p>

KEŞAN

Keşan ilçesi, Türkiye Trakyası'nın Çorlu, Tekirdağ, Çerkezköy, Edirne ve Lüleburgaz'dan sonra en büyük 6. yerleşim bölgesidir.

Keşan ilçesinin yüzölçümü 1.187 km²'dir ve ilçenin nüfusu 2021 yılına göre 83.860'dır. 

2019 yerel seçimlerinde Mustafa Helvacıoğlu, AKP'nin adayı olarak %49,25 oy oranı ile belediye başkanı seçilmiştir.

<p><strong>LALAPAŞA</strong></p> <p>Osmanlı döneminde, önemli bir yeri olan Lalapaşa ilçesi, zamanın şehzadelerine dinlenme ve avlanma olanağı sağlamıştır. Son yıllarda yapılan arkeolojik araştırmalar göstermiştir ki ilçenin, çok sayıda yer altı zenginliklerine sahiptir.</p> <p>Lalapaşa ilçesinin yüzölçümü 536.7 km²'dir. 2021 yılının verilerine göre Lalapaşa ilçenin nüfusu <strong>6.358</strong>'iır. </p> <p>2019 yerel seçimlerinde <strong>İsmail Arslan,</strong> AKP'nin adayı olarak %47,67 oy oranı ile belediye başkanı seçilmiştir.</p>

LALAPAŞA

Osmanlı döneminde, önemli bir yeri olan Lalapaşa ilçesi, zamanın şehzadelerine dinlenme ve avlanma olanağı sağlamıştır. Son yıllarda yapılan arkeolojik araştırmalar göstermiştir ki ilçenin, çok sayıda yer altı zenginliklerine sahiptir.

Lalapaşa ilçesinin yüzölçümü 536.7 km²'dir. 2021 yılının verilerine göre Lalapaşa ilçenin nüfusu 6.358'iır. 

2019 yerel seçimlerinde İsmail Arslan, AKP'nin adayı olarak %47,67 oy oranı ile belediye başkanı seçilmiştir.

<p><strong>MERİÇ</strong></p> <p>Meriç ilçesi, adını Meriç Irmağı'ndan almakta ve 2 belde ile 21 köyden oluşmaktadır.</p> <p>Meriç ilçesinin, nüfusu 2021 yılı verilerine göre <strong>13.168</strong>'dir ve ilçe'nin yüzölçümü 448 km²'dir.  </p> <p>2019 yerel seçimlerinde<strong> Erol Dübek</strong>, CHP'nin adayı olarak %61,46 oy oranı ile belediye başkanı seçilmiştir.</p>

MERİÇ

Meriç ilçesi, adını Meriç Irmağı'ndan almakta ve 2 belde ile 21 köyden oluşmaktadır.

Meriç ilçesinin, nüfusu 2021 yılı verilerine göre 13.168'dir ve ilçe'nin yüzölçümü 448 km²'dir.  

2019 yerel seçimlerinde Erol Dübek, CHP'nin adayı olarak %61,46 oy oranı ile belediye başkanı seçilmiştir.

<p><strong>SÜLOĞLU</strong></p> <p>Süloğlu ilçesi, Edirne ilinin kuzeydoğusunda yer alan ve Kırklareli iline sınırı olan ilçedir.</p> <p>Süloğlu'nun yüzölçümü 250 km²'dir ve ilçe nüfusu, 2021 yılı nüfus sayım verilerine göre <strong>6.890</strong>'dır.   </p> <p>2019 yerel seçimlerinde<strong> Mehmet Ormankıran</strong>, CHP'nin adayı olarak %55,39 oy oranı ile belediye başkanı olmuştur.</p>

SÜLOĞLU

Süloğlu ilçesi, Edirne ilinin kuzeydoğusunda yer alan ve Kırklareli iline sınırı olan ilçedir.

Süloğlu'nun yüzölçümü 250 km²'dir ve ilçe nüfusu, 2021 yılı nüfus sayım verilerine göre 6.890'dır.   

2019 yerel seçimlerinde Mehmet Ormankıran, CHP'nin adayı olarak %55,39 oy oranı ile belediye başkanı olmuştur.

<p><strong>UZUNKÖPRÜ</strong></p> <p>Uzunköprü ilçesi, adını sahip olduğu <strong>dünyanın en uzun taş köprüsünden</strong> alır.</p> <p>Uzunköprü kapladığı alan bakımından Edirne’nin birinci, nüfus bakımından ise ikinci büyük ilçesidir. Uzunköprü ilçesinin, nüfusu 2021 yılı verilerine göre <strong>59.934</strong>'tür ve yüzölçümü 1,213 km²'dir.</p> <p>2019 yerel seçimlerinde<strong> Özlem Becan</strong>, CHP'nin adayı olarak %56,47 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.</p>

UZUNKÖPRÜ

Uzunköprü ilçesi, adını sahip olduğu dünyanın en uzun taş köprüsünden alır.

Uzunköprü kapladığı alan bakımından Edirne’nin birinci, nüfus bakımından ise ikinci büyük ilçesidir. Uzunköprü ilçesinin, nüfusu 2021 yılı verilerine göre 59.934'tür ve yüzölçümü 1,213 km²'dir.

2019 yerel seçimlerinde Özlem Becan, CHP'nin adayı olarak %56,47 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.

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