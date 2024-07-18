Erzurum'u sel vurdu: Okul, sağlık ocağı ve 10 ev hasar gördü

Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, "Uzun zamandır böyle bir yağış görülmedi. Sel suları bütün kanalları taş ve kumla doldurmuş. Birçok evimizde, okulumuzda, sağlık ocağımızda, çok sayıda araçta hasar oluştu. Çok şükür can kaybımız yok, buna şükrediyoruz.