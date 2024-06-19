Kars’ı sel vurdu, çok sayıda ev ve ahır yıkıldı

Yayınlanma: 19.06.2024 - 11:28

Güncelleme: 19.06.2024 - 11:28

Kars’ın Kağızman ilçesine bağlı Akdam köyünde yoğun yağmur yağışının ardından dağlardan gelen sular sele neden oldu. Sel sularıyla birlikte gelen kocaman kayalar yolları kapatırken, selin şiddetiyle çok sayıda ev ve ahır yıkıldı. Bir çok evinde eşyaları selden zarar gördü.

Selden tarım arazileri de zarar görürken, AFAD ekipleri ise hasar tespit çalışmaları yürütüyor. Akdam köyünü vuran selde, can kayını yaşanmaması ise teselli oldu.