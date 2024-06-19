Kars’ı sel vurdu, çok sayıda ev ve ahır yıkıldı

Kars'ın Kağızman ilçesini sel vurdu. Yağmur sonrası gelen sel av ve ahırları yıktı. Sel sularının şiddetiyle gelen kayalar yolları kapattı.

İHA
Yayınlanma: 19.06.2024 - 11:28
Kars’ı sel vurdu, çok sayıda ev ve ahır yıkıldı
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Kars’ın Kağızman ilçesine bağlı Akdam köyünde yoğun yağmur yağışının ardından dağlardan gelen sular sele neden oldu. Sel sularıyla birlikte gelen kocaman kayalar yolları kapatırken, selin şiddetiyle çok sayıda ev ve ahır yıkıldı. Bir çok evinde eşyaları selden zarar gördü.

Selden tarım arazileri de zarar görürken, AFAD ekipleri ise hasar tespit çalışmaları yürütüyor. Akdam köyünü vuran selde, can kayını yaşanmaması ise teselli oldu.


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