Galata Köprüsü'nde kaza... Trafik akışı durdu: Yaralılar var!

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçların kaldırılma ve yolun temizlenmesi çalışmaları sırasında trafik akışı yaklaşık bir saat dururken, Galata Köprüsü Fatih istikametinde yoğun trafik oluştu.