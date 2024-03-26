Ziyarete kapatılan Galata Kulesi inşaat filesiyle sarıldı

Restorasyon çalışmaları çerçevesinde geçen ay ziyarete kapatılan Galata Kulesi'nin etrafı inşaat filesiyle sarılırken, iskelelerin kurulduğu görüldü.

İHA
26 Mart 2024 Salı, 11:32
Ziyarete kapatılan Galata Kulesi inşaat filesiyle sarıldı

İstanbul’un simgesi tarihi kulenin kubbesi de demir parmakların ardına gizlendi. Galata Kulesi’nin son hali havadan görüntülendi.

Ziyarete kapatılan Galata Kulesi inşaat filesiyle sarıldı

Galata Kulesi, 1 Kasım 2023 tarihinde başlayan restorasyon çalışmaları çerçevesinde 8. katı ziyarete kapatılmıştı. Süreç içerisinde tarihi kulenin 63 metre yükseklikteki 270 kiloluk bakır alemi restore edilerek nefes kesen bir operasyonla 4 parça halinde takılmıştı. 

Ziyarete kapatılan Galata Kulesi inşaat filesiyle sarıldı

Devam eden çalışmalarda, yapının beden duvarlarında ve zemininde ise jeoradar çalışmalar gerçekleştirilmişti. 23 Şubat'ta, tarihi yapının tamamı, dış cephe onarımı ve depreme karşı güçlendirme çalışmaları kapsamında ziyarete kapatılmıştı.

Ziyarete kapatılan Galata Kulesi inşaat filesiyle sarıldı

674 yıllık tarihi kulenin çevresinin iskeleyle örüldüğü ve etrafının da yeşil bir inşaat filesiyle sarıldığı görüldü. 

Ziyarete kapatılan Galata Kulesi inşaat filesiyle sarıldı

Öte yandan, İstanbul’un simgesi tarihi kulenin kubbesi de demir parmakların ardına gizlendi. Ziyaretçiler tarihi kule tekrar eski görünümüne kavuşmasını beklerken, restorasyon çalışmalarının Nisan sonuna doğru tamamlanacağı da öğrenildi.

Galata Galata Köprüsü Galata Kulesi

En Çok Okunan Haberler