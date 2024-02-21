Bakanlık duyurdu: Galata Kulesi ziyarete kapatılıyor
İstanbul'un en önemli tarihi yapılarından biri olan Galata Kulesi, depreme karşı güçlendirme ve dış cephe onarımı çalışmalarından dolayı yarından itibaren 1 ay boyunca ziyarete kapalı olacak.
Galata Kulesi, 22 Şubat Perşembe itibaren 1 ay boyunca ziyarete kapalı olacak.
Kule, depreme karşı güçlendirme ve dış cephe onarımı çalışmaları nedeniyle yarından itibaren 1 ay boyunca ziyarete kapatılacak.
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Galata Kulesi’nin 1 ay boyunca ziyarete kapatılacağı duyuruldu.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Galata Kulesi’nin 8’inci katının çatı onarım çalışmaları nedeniyle geçen yılın kasım ayından itibaren ziyarete kapatıldığının hatırlatıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Süreç içerisinde kulenin aleminin konservasyonu tamamlanmış, alem 20 Şubat 2024 tarihinde orijinal yerine yerleştirilmiş; yapının beden duvarında ve zemininde ise jeoradar çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Tespit edilen detaylar doğrultusunda yapının dış cephe onarımı da yapılacaktır.
Restorasyon çalışmaları sırasında Galata Kulesi beden duvarlarında bulunan 400’e yakın göçmen kuş yuvasına asla zarar verilmeyecek; tüm uygulamalar kuş yuvaları ve ebabil kuşlarının göç mevsimi gözetilerek gerçekleştirilecektir. Galata Kulesi, depreme karşı güçlendirme ve dış cephe onarım çalışmaları sebebiyle, 23 Şubat 2024 tarihinden itibaren 1 ay süreyle ziyarete kapalı bulundurulacaktır.”
ZİYARETÇİLERİMİZİN DİKKATİNE— KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (@muzeler_dairesi) February 21, 2024
Galata Kulesi, depreme karşı güçlendirme ve dış cephe onarımı çalışmaları sebebiyle 23 Şubat 2024 tarihinden itibaren bir ay süreyle ziyarete kapalı bulundurulacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/OiQk4hnCQa
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