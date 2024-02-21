Bakanlık duyurdu: Galata Kulesi ziyarete kapatılıyor

İstanbul'un en önemli tarihi yapılarından biri olan Galata Kulesi, depreme karşı güçlendirme ve dış cephe onarımı çalışmalarından dolayı yarından itibaren 1 ay boyunca ziyarete kapalı olacak.

DHA
Yayınlanma: 21.02.2024 - 20:27
Bakanlık duyurdu: Galata Kulesi ziyarete kapatılıyor
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Galata Kulesi, 22 Şubat Perşembe itibaren 1 ay boyunca ziyarete kapalı olacak.

Kule, depreme karşı güçlendirme ve dış cephe onarımı çalışmaları nedeniyle yarından itibaren 1 ay boyunca ziyarete kapatılacak.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Galata Kulesi’nin 1 ay boyunca ziyarete kapatılacağı duyuruldu.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Galata Kulesi’nin 8’inci katının çatı onarım çalışmaları nedeniyle geçen yılın kasım ayından itibaren ziyarete kapatıldığının hatırlatıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Süreç içerisinde kulenin aleminin konservasyonu tamamlanmış, alem 20 Şubat 2024 tarihinde orijinal yerine yerleştirilmiş; yapının beden duvarında ve zemininde ise jeoradar çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Tespit edilen detaylar doğrultusunda yapının dış cephe onarımı da yapılacaktır.

Restorasyon çalışmaları sırasında Galata Kulesi beden duvarlarında bulunan 400’e yakın göçmen kuş yuvasına asla zarar verilmeyecek; tüm uygulamalar kuş yuvaları ve ebabil kuşlarının göç mevsimi gözetilerek gerçekleştirilecektir. Galata Kulesi, depreme karşı güçlendirme ve dış cephe onarım çalışmaları sebebiyle, 23 Şubat 2024 tarihinden itibaren 1 ay süreyle ziyarete kapalı bulundurulacaktır.”


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