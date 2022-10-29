Halkın içinde bir lider: Mustafa Kemal Atatürk

Türkiye Cumhuriyeti'nin dört bir yanında sevgiyle karşılanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün halkla olan yakınlığı yıllar geçse de konuşuluyor. Mustafa Kemal'in halk gezilerinden fotoğrafları sayesinde o günler hâlâ ölümsüzlüğünü koruyor.