Halkın içinde bir lider: Mustafa Kemal Atatürk
Türkiye Cumhuriyeti'nin dört bir yanında sevgiyle karşılanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün halkla olan yakınlığı yıllar geçse de konuşuluyor. Mustafa Kemal'in halk gezilerinden fotoğrafları sayesinde o günler hâlâ ölümsüzlüğünü koruyor.
Atatürk, Erzurum Depremi sonrasındaki ziyaretinde yerel halktan birisinin şikayetlerini dinlerken.
Salih Bozok ve Latife Hanım'la birlikte geçirdikleri bir gezi sırasında.
5 Haziran 1928'de İzmit halkını ziyaret ederken.
27 Ocak 1923 tarihinde, İzmir'de.
1930'da, Amasya'da.
16 Ocak 1923 tarihinde, Bilecik'te.
29 Temmuz 1936 tarihinde, İstanbul'dan Ankara'ya dönüşünde.
Atatürk, her yaştan sevenleriyle.
4 Ocak 1931 tarihinde, Bursa'da bir kadının derdini dinlerken.
Adana'da bir kadının şikayet mektubunu aldıktan sonra derdini dinlerken.
İzmir Kız Lisesi'ni ziyareti.
Deve yetiştiren çobanlarla sohbet ederken.
İstanbul Üniversitesi'nde öğrencilerle bir dersi dinlerken.
Afet İnan'la bir gezi sırasında.
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