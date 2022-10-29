Halkın içinde bir lider: Mustafa Kemal Atatürk

cumhuriyet.com.tr
29 Ekim 2022 Cumartesi, 12:53
<p>Türkiye Cumhuriyeti'nin dört bir yanında sevgiyle karşılanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün halkla olan yakınlığı yıllar geçse de konuşuluyor. Mustafa Kemal'in halk gezilerinden fotoğrafları sayesinde o günler hâlâ ölümsüzlüğünü koruyor. </p>

Türkiye Cumhuriyeti'nin dört bir yanında sevgiyle karşılanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün halkla olan yakınlığı yıllar geçse de konuşuluyor. Mustafa Kemal'in halk gezilerinden fotoğrafları sayesinde o günler hâlâ ölümsüzlüğünü koruyor. 

<p>Atatürk, Erzurum Depremi sonrasındaki ziyaretinde yerel halktan birisinin şikayetlerini dinlerken.</p>

Atatürk, Erzurum Depremi sonrasındaki ziyaretinde yerel halktan birisinin şikayetlerini dinlerken.

<p>Salih Bozok ve Latife Hanım'la birlikte geçirdikleri bir gezi sırasında. </p>

Salih Bozok ve Latife Hanım'la birlikte geçirdikleri bir gezi sırasında. 

<p>5 Haziran 1928'de İzmit halkını ziyaret ederken.</p>

5 Haziran 1928'de İzmit halkını ziyaret ederken.

<p>27 Ocak 1923 tarihinde, İzmir'de. </p>

27 Ocak 1923 tarihinde, İzmir'de. 

<p>1930'da, Amasya'da.</p>

1930'da, Amasya'da.

<p>16 Ocak 1923 tarihinde, Bilecik'te.</p>

16 Ocak 1923 tarihinde, Bilecik'te.

<p>29 Temmuz 1936 tarihinde, İstanbul'dan Ankara'ya dönüşünde.</p>

29 Temmuz 1936 tarihinde, İstanbul'dan Ankara'ya dönüşünde.

<p>Atatürk, her yaştan sevenleriyle.</p>

Atatürk, her yaştan sevenleriyle.

<p>4 Ocak 1931 tarihinde, Bursa'da bir kadının derdini dinlerken.</p>

4 Ocak 1931 tarihinde, Bursa'da bir kadının derdini dinlerken.

<p>Adana'da bir kadının şikayet mektubunu aldıktan sonra derdini dinlerken.</p>

Adana'da bir kadının şikayet mektubunu aldıktan sonra derdini dinlerken.

<p>İzmir Kız Lisesi'ni ziyareti.</p>

İzmir Kız Lisesi'ni ziyareti.

<p>Deve yetiştiren çobanlarla sohbet ederken.</p>

Deve yetiştiren çobanlarla sohbet ederken.

<p>İstanbul Üniversitesi'nde öğrencilerle bir dersi dinlerken.</p>

İstanbul Üniversitesi'nde öğrencilerle bir dersi dinlerken.

<p>Afet İnan'la bir gezi sırasında. </p>

Afet İnan'la bir gezi sırasında. 

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