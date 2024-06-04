Gaziantep'te vahşet: Çöp konteynerinde boğazından bıçaklanmış kadın cesedi bulundu!

DHA
04 Haziran 2024 Salı, 07:55
Gaziantep'te vahşet: Çöp konteynerinde boğazından bıçaklanmış kadın cesedi bulundu!

Gaziantep'te çöp konteynerinde çuval içerisinde boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürülmüş kadın cesedi bulundu.

Gaziantep'te vahşet: Çöp konteynerinde boğazından bıçaklanmış kadın cesedi bulundu!

Olay, gece saatlerinde Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede bulunan konteynere çöp atan yurttaşlar çuval içerisinde ceset görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi.

Gaziantep'te vahşet: Çöp konteynerinde boğazından bıçaklanmış kadın cesedi bulundu!

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Gaziantep'te vahşet: Çöp konteynerinde boğazından bıçaklanmış kadın cesedi bulundu!

 Yapılan incelemede, konteynere atılmış çuval içerisinde 25 yaşlarındaki bir kadına ait cesede ulaşıldı.

Gaziantep'te vahşet: Çöp konteynerinde boğazından bıçaklanmış kadın cesedi bulundu!

Boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı belirlenen ceset, olay yerindeki inceleme sonrası otopsi için morga kaldırıldı. 

Gaziantep'te vahşet: Çöp konteynerinde boğazından bıçaklanmış kadın cesedi bulundu!

Kadının kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatan polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını izledikten sonra çöp konteynerine 30 metre uzaklıktaki bir evde de inceleme başlattı.

Gaziantep'te vahşet: Çöp konteynerinde boğazından bıçaklanmış kadın cesedi bulundu!

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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