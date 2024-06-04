Gaziantep'te vahşet: Çöp konteynerinde boğazından bıçaklanmış kadın cesedi bulundu!
Gaziantep'te çöp konteynerinde çuval içerisinde boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürülmüş kadın cesedi bulundu.
Olay, gece saatlerinde Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede bulunan konteynere çöp atan yurttaşlar çuval içerisinde ceset görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Yapılan incelemede, konteynere atılmış çuval içerisinde 25 yaşlarındaki bir kadına ait cesede ulaşıldı.
Boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı belirlenen ceset, olay yerindeki inceleme sonrası otopsi için morga kaldırıldı.
Kadının kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatan polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını izledikten sonra çöp konteynerine 30 metre uzaklıktaki bir evde de inceleme başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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