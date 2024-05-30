Pendik'teki parçalanmış ceset soruşturmasında yeni gelişme: 1 şüpheli tutuklandı

Yayınlanma: 30.05.2024 - 09:19

Güncelleme: 30.05.2024 - 10:28

Pendik Dumlupınar Mahallesi'nde 27 Mayıs Pazartesi sabah saatlerinde meydana gelen olayda, çöp atmak için konteynere yaklaşan yurttaş, parçalanmış cesedi gördü.

Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmada, cesedin kolları ve bacakları vücudundan ayrılmış olarak iki farklı konteynerde bulunduğu ve erkek cesedi olduğu tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri çevrede bulunan konteynerlerde de incelemeler yaptı. Yapılan çalışmaların sonunda parçalanmış cesedin mahalledeki 4 ayrı konteyner içinde olduğunu belirledi. Yapılan incelenmelerde cesedin Nihat Salih adında bir kişiye ait olduğu belirlendi. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Nihat Salih'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis ekipleri olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı.

Balta ve eşyalarda maktule ait DNA örnekleri tespit edildi

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüpheli B.D. isimli şahsın, olay günü sabah saatlerinde çöp konteynerine beyaz renkli bir kova ile geldiğini, elindeki kovayı konteynere boşalttıktan sonra kovayı çöp konteynerinin yanındaki yeşillik alana attığını tespit etti.

B.D. isimli şüpheli şahıs Pendik’te bulunan ikametinde olay esnasında kullandığı suç unsuru olan balta ile yakalanarak gözaltına alındı. Evde bulunan ve incelenmek üzere muhafaza altına alınan balta ve diğer eşyalar üzerinde yapılan incelemelerde maktul şahsa ait DNA örnekleri tespit edildi. Öte yandan, şüphelinin çöpe attığı kova üzerinde bulunan kanın da maktule ait olduğu belirlendi.

ŞÜPHELİDEN ‘ÇÖP ATTIM’ SAVUNMASI

Şüpheli B.D. ifadesinde, ikametinden çıktığını, yolda beyaz renkli kova içerisinde bulunan çöp gördüğünü, bunun üzerine olay yerindeki çöp konteynerine çöpü attığını, olayla ilgisinin olmadığını söyledi. Şüpheli, 29 Mayıs’ta sevk edildiği hakimlik tarafından “Kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.