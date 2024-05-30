Pendik'teki parçalanmış ceset soruşturmasında yeni gelişme: 1 şüpheli tutuklandı

İstanbul Pendik'te 4 ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulunmasının ardından inceleme başlatan polis ekipleri olay günü çöp konteynerine çuval atan 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Çöpe attığı kova üzerinde bulunan kanın da maktule ait olduğu belirlendi. B.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 30.05.2024 - 09:19
Abone Ol google-news

Pendik Dumlupınar Mahallesi'nde 27 Mayıs Pazartesi sabah saatlerinde meydana gelen olayda, çöp atmak için konteynere yaklaşan yurttaş, parçalanmış cesedi gördü.

Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmada, cesedin kolları ve bacakları vücudundan ayrılmış olarak iki farklı konteynerde bulunduğu ve erkek cesedi olduğu tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri çevrede bulunan konteynerlerde de incelemeler yaptı. Yapılan çalışmaların sonunda parçalanmış cesedin mahalledeki 4 ayrı konteyner içinde olduğunu belirledi. Yapılan incelenmelerde cesedin Nihat Salih adında bir kişiye ait olduğu belirlendi. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Nihat Salih'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis ekipleri olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı.

Balta ve eşyalarda maktule ait DNA örnekleri tespit edildi 

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüpheli B.D. isimli şahsın, olay günü sabah saatlerinde çöp konteynerine beyaz renkli bir kova ile geldiğini, elindeki kovayı konteynere boşalttıktan sonra kovayı çöp konteynerinin yanındaki yeşillik alana attığını tespit etti.

B.D. isimli şüpheli şahıs Pendik’te bulunan ikametinde olay esnasında kullandığı suç unsuru olan balta ile yakalanarak gözaltına alındı. Evde bulunan ve incelenmek üzere muhafaza altına alınan balta ve diğer eşyalar üzerinde yapılan incelemelerde maktul şahsa ait DNA örnekleri tespit edildi. Öte yandan, şüphelinin çöpe attığı kova üzerinde bulunan kanın da maktule ait olduğu belirlendi. 

ŞÜPHELİDEN ‘ÇÖP ATTIM’ SAVUNMASI 

Şüpheli B.D. ifadesinde, ikametinden çıktığını, yolda beyaz renkli kova içerisinde bulunan çöp gördüğünü, bunun üzerine olay yerindeki çöp konteynerine çöpü attığını, olayla ilgisinin olmadığını söyledi. Şüpheli, 29 Mayıs’ta sevk edildiği hakimlik tarafından “Kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Pendik haberleri Cinayet haberleri

İlgili Haberler

Pendik'teki parçalanmış ceset soruşturmasında yeni gelişme: Görüntüler ortaya çıktı

Pendik'teki parçalanmış ceset soruşturmasında yeni gelişme: Görüntüler ortaya çıktı
Dikkat çeken 'beyaz kova' ayrıntısı... Pendik'teki parçalanmış ceset vahşetinde flaş gözaltı!

Dikkat çeken 'beyaz kova' ayrıntısı... Pendik'teki parçalanmış ceset vahşetinde flaş gözaltı!
Pendik’te parçalara ayrılan erkek cesedinin kimliği belli oldu

Pendik’te parçalara ayrılan erkek cesedinin kimliği belli oldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son Dakika... Erdoğan, İmamoğlu'nu 'Roma seyahati' üzerinden hedef aldı: 'Kimse kusura bakmasın...'

Son Dakika... Erdoğan, İmamoğlu'nu 'Roma seyahati' üzerinden hedef aldı: 'Kimse kusura bakmasın...'
Küçükçekmece’de metrobüste yangın çıktı

Küçükçekmece’de metrobüste yangın çıktı
Kavgada kan aktı: Sapanca'da Ülkü Ocakları Başkanı vuruldu

Kavgada kan aktı: Sapanca'da Ülkü Ocakları Başkanı vuruldu
Konserinde ‘playback’ tepkisi almıştı! Semicenk eleştirilere yanıt verdi!

Konserinde ‘playback’ tepkisi almıştı! Semicenk eleştirilere yanıt verdi!
Mahkeme Hatice teyzeye toprağını koruduğu için 4 bin 480 TL para cezası verdi

Mahkeme Hatice teyzeye toprağını koruduğu için 4 bin 480 TL para cezası verdi
Destici’den Demirtaş ile görüşen Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki

Destici’den Demirtaş ile görüşen Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki
Meral Akşener’e ulaşılamıyor

Meral Akşener’e ulaşılamıyor
Öğretmenin üzerine yürüyüp darbettiler: Serbest bırakıldılar!

Öğretmenin üzerine yürüyüp darbettiler: Serbest bırakıldılar!