Hatay'daki depremde bazı yollar çöktü

Hatay Defne ve Samandağ ilçelerinde dün akşam meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerde Antakya'daki karayollarında birçok noktada metrelerce uzunluğunda kırık ve yarıklar oluştu, çökme meydana geldi. Depremin neden olduğu derin yarıklar ve çökmeler havadan görüntülendi.