Hatay'daki depremde bazı yollar çöktü

DHA
21 Şubat 2023 Salı, 16:04
<p>Hatay Defne ve Samandağ ilçelerinde dün akşam meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerde Antakya'daki karayollarında birçok noktada metrelerce uzunluğunda kırık ve yarıklar oluştu, çökme meydana geldi. Depremin neden olduğu derin yarıklar ve çökmeler havadan görüntülendi.</p> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"><iframe style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; left: 0px; top: 0px; overflow: hidden;" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x8ihtks?autoplay=1" width="100%" height="100%" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></div>

Hatay Defne ve Samandağ ilçelerinde dün akşam meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerde Antakya'daki karayollarında birçok noktada metrelerce uzunluğunda kırık ve yarıklar oluştu, çökme meydana geldi. Depremin neden olduğu derin yarıklar ve çökmeler havadan görüntülendi.

<p>Çökmeler nedeniyle trafiğe kapanan yol, kırsal mahallelere ulaşımı da engelledi. </p>

Çökmeler nedeniyle trafiğe kapanan yol, kırsal mahallelere ulaşımı da engelledi. 

<p>Yolların durumu görmek için geldiğini belirten depremzede Süleyman Dağ, "<strong>Depremden 3-4 saat önce buraya gelmiştim, yol düzgündü. Bugün de merak ettik geldik. Yol berbat hale gelmiş. Depremin şiddeti çok fazla değildi ama, her yer yıkılmış. Benim evim bile büyük depremde yıkılmadı dün yıkıldı"</strong> dedi. </p>

Yolların durumu görmek için geldiğini belirten depremzede Süleyman Dağ, "Depremden 3-4 saat önce buraya gelmiştim, yol düzgündü. Bugün de merak ettik geldik. Yol berbat hale gelmiş. Depremin şiddeti çok fazla değildi ama, her yer yıkılmış. Benim evim bile büyük depremde yıkılmadı dün yıkıldı" dedi. 

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