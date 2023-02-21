Hatay'daki depremlere Gaziantep'te yakalanan şef Mehmet Yalçınkaya, korku dolu anları anlattı: 'Tezgâh yürüdü resmen...'

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 15:45

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 17:03

MasterChef Türkiye'nin ünlü şefi Mehmet Yalçınkaya, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkımlara neden olan depremlerin ardından Gaziantep'e giderek depremzedeler için mutfak kurdu.

Günlerdir bölgede olan Yalçınkaya, 20 Şubat Pazartesi akşamı Hatay'da meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremleri yaşadı.

"SAĞLAM HİSSETTİK, TEZGÂH YÜRÜDÜ RESMEN"

Deprem bölgesinde yurttaşlara yardımda bulunan Mehmet Yalçınkaya sosyal medya hesabından yaşadığı korku dolu anlar anlattı.

Şef Mehmet Yalçınkaya yaptığı paylaşımda depreme mutfakta yakaladıklarını söyleyerek "Sağlam hissettik. Tezgâh yürüdü resmen" dedi.

Kentte yağmur başladığını söyleyen ünlü şef, "Allah sabır versin. Gerçekten normal günler yaşamıyoruz. Deprem, yağmur" ifadelerini kullandı.