Havaların soğumasıyla kombiler açılmaya başladı… İşte doğalgaz faturasını düşürmenin yolları!

DONMAYA ÖNLEM ALIN

"Soğuk havalarda özellikle de hava sıcaklığının eksilere düşmesi durumunda kombi ve kalorifer tesisatının donabileceğini sözlerine ekleyen Şahin, "Bu durumu önlemek için de bazı önlemler almak gerekiyor. Açık balkonlardaki kombilerin dolapla korunması çok önemli. Kombi borularının yalıtım malzemesi ile hava almayacak biçimde sarılıp, izole edilmesi de oldukça mühim. Kışın uzun süre kullanılmayan ve kapatılan kombi, donabiliyor. Çünkü kombinin kapatılması, içindeki suyun soğuktan donmasına neden oluyor. Bu nedenle uzun süre kapalı konumda kalacak olan kombinin tesisat suyunun da boşatılması gerekiyor" dedi.

Tüm bu önlemler alınmadığı takdirde kombi ve kalorifer tesisatının donabileceğini kaydeden Şahin, "Kombi içerisindeki bloklarda ve tesisatta patlamalar meydana geliyor ve sistem su kaçırmaya başlıyor. Bu durum ise hem yaşam alanlarında ciddi tahribatlar yaratıyor hem de kombinin bozulmasına neden oluyor. Ayrıca radyatörlerin önünün kapanmaması da gerekiyor" diye konuştu.