Havaların soğumasıyla kombiler açılmaya başladı… İşte doğalgaz faturasını düşürmenin yolları!
Yazın sona ermesiyle birlikte sıcaklıklarda ciddi ölçüde düşüş yaşanırken, milyonlarca yurttaş kombilerini açmaya başladı. Peki kombi masrafını düşürmek için neler yapılmalı? Uzmanlar, faturayı düşürmek için dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı. İşte masrafı düşürmenin yöntemleri…
Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz milyonlarca yurttaşın geçim derdini katlarken, kış aylarına yaklaşılmasıyla birlikte giderlere bir de doğalgaz masrafı eklenecek.
Halihazırda doğalgazın metreküp fiyatı KDV dahil yaklaşık 8, 9 TL arasında değişirken, kışın en büyük gider kalemini oluşturan 'ısınmadan tasarruf' etmek ise basit önlemler ile mümkün.
Haber Global'den Siber Gülersöyler'e konuşan İstanbul Doğalgaz Sıhhi Tesisat Kalorifer Teknisyenleri Esnaf Ve Sanatkarları Odası Yaşar Biter, kombi bakımının düzenli olarak yapılması gerektiğine dikkat çekti. Biter, "Özellikle radyatör temizliğinin düzenli olarak yapılması çok önemli. Radyatör üzerinde termostatlı vanalar da olmalı" diye konuştu.
EŞYALARIN YERİ ÖNEMLİ
Biter, bina kombilerinin yoğuşmalı olmasının önemini vurgulayarak, yoğuşmalı kombilerin yüzde 30'a varan tasarruf sağladığını belirtti.
Bitter, ayrıca şu bilgileri verdi:
"Örneğin salonu 20, başka bir odayı 18, sürekli kullandığımız bir odayı 22 derecede tutmak doğru bir ısınma yöntemi. Bir odanın peteğini kapatıp diğer odayı ısıtarak tasarruf elde etmek mümkün değil. Bu sebeple kombiyi kapatmak yerine düşük sıcaklıkta çalıştırarak doğal gaz tüketiminden tasarruf sağlanabilir. Eşyaların konumlandırılması da enerji tükemini etkiliyor. Odalardaki yatak, masa ve sandalyeler dış duvardan uzak olmalı. Geceleri perde, panjur ve rüzgarlıklar kapatılmalı. Gündüzleri de pencerelerden güneş ışığı girmeli."
CİHAZI KAPATMAYIN
Mühendis Özgür Şahin ise ev ve iş yerlerinde; güvenli, konforlu ve ekonomik ısıtma sağlamak için kışa girmeden önce alınması gereken önlemler hakkında bilgi verirken, kombinin asla kapatılmaması gerektiğini söyledi.
Şahin, şu uyarılarda bulundu:
"Cihaz, tekrar çalıştırıldığında istenilen sıcaklığa ulaşabilmek için tam kapasitede çalışıyor ve gün boyu yakmadığınız kadar gaz yakıyor. Bu nedenle cihazların kışın düşük modda çalıştırılması gerekiyor. Oda termostatı kullanmak da enerji tüketiminin önüne geçiyor. Camlarda bulunan menfezler, oluşabilecek herhangi bir kaçağın, hava yolu ile dışarıya atılmasını sağlıyor. Bu nedenle can ve mal güvenliği için cam menfezlerinin kapatılmaması gerekiyor."
DONMAYA ÖNLEM ALIN
"Soğuk havalarda özellikle de hava sıcaklığının eksilere düşmesi durumunda kombi ve kalorifer tesisatının donabileceğini sözlerine ekleyen Şahin, "Bu durumu önlemek için de bazı önlemler almak gerekiyor. Açık balkonlardaki kombilerin dolapla korunması çok önemli. Kombi borularının yalıtım malzemesi ile hava almayacak biçimde sarılıp, izole edilmesi de oldukça mühim. Kışın uzun süre kullanılmayan ve kapatılan kombi, donabiliyor. Çünkü kombinin kapatılması, içindeki suyun soğuktan donmasına neden oluyor. Bu nedenle uzun süre kapalı konumda kalacak olan kombinin tesisat suyunun da boşatılması gerekiyor" dedi.
Tüm bu önlemler alınmadığı takdirde kombi ve kalorifer tesisatının donabileceğini kaydeden Şahin, "Kombi içerisindeki bloklarda ve tesisatta patlamalar meydana geliyor ve sistem su kaçırmaya başlıyor. Bu durum ise hem yaşam alanlarında ciddi tahribatlar yaratıyor hem de kombinin bozulmasına neden oluyor. Ayrıca radyatörlerin önünün kapanmaması da gerekiyor" diye konuştu.
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