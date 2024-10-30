Bakan Bayraktar açıkladı: Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?

Yayınlanma: 30.10.2024 - 12:27

Güncelleme: 30.10.2024 - 13:00

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ortalaması olan 200 kilovatsaatin 2 katından daha fazla tüketim yapan abonelerin şubat ayından sonra elektriğin gerçek maliyetini ödemeye başlayacaklarını belirterek, “Türkiye’de 40 milyon mesken abonesi var, bunun sadece yüzde 3’ü 1.2 milyon abone bundan etkilenebilir” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, TBMM’de AKP grup toplantısı öncesinde gazetecilerin elektrik fiyatına zam yapılacağı iddialarına ilişkin sorularını yanıtladı. Bayraktar, şunları söyledi:

"Türkiye ortalamasında tüketim yapıyorsan, 200 kilovatsaat tüketiyorsan faturan ayda 414 lira ödüyorsun. Dolayısıyla ocakta da 414 lira ödemeye devam edeceksin. Ama normal tüketimin 2 katından daha fazla 1050 liralık bir fatura geliyorsa, 417 kilovatsaatlik tüketimi aşıyorsun demektir. Dolayısıyla desteklenecek grupta değilsin demektir. Bu anlamda da abonelerimizin Türkiye’de 40 milyon mesken abonesi var bunun sadece yüzde 3’ü 1.2 milyon abone bundan etkilenebilir. Bunlar da dediğim gibi yüksek tüketim grubu olan evi büyük olan, evinde daha çok elektrikli eşya kullanan, belki elektrikli aracı olan kesim. Bunlar da elektrik fiyatının maliyetini uygun şekilde ödeyecek. Düzenleme bunu içeriyor."