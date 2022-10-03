Haydarpaşa Garı’nın restorasyonu 12 yıldır tamamlanamadı

1908 yılında hizmete giren ve İstanbul’un simgelerinden biri haline gelen ve şu an Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı TCDD'nin işlettiği Haydarpaşa Garı’nda 2010 yılında yangın çıkmış ve tarihi gar büyük oranda zarar görmüştü.