Her yağmurda eve zarar veren toprak kaldırılınca evin giriş kapısı yerden 3 metre yüksekte kaldı

Dayılarımızda karar aldılar evin arkasını yaptırdılar. Ev restorasyon edildi, toprak kaldırıldı, kapı havada kaldı. Daha sonra 'Kapıyı kaldıralım' diye aile büyükleri aralarında konuştu. Dediler ki 'O kapıdan çok gelin çıkmıştır, çok gelin girmiştir. Kapının önünde horonlar edilmişti, sohbetler edilmişti. Bir hatırası var' dediler. Bu nedenlerde bu kapıyı kaldırmama kararı aldılar. Anı olarak da kaldı. Görenler fotoğraf çekiliyor burada. Mal sahibi dayılarımızı arıyorlar bu kapı neden böyle oldu diye. İlginç bir görüntü oluşturdu" ifadelerini kullandı.