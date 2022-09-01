Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı

01 Eylül 2022 Perşembe, 07:41

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, (Sinop hariç) Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeybatısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

Bu akşam saatlerinde Bilecik, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük Kastamonu ve Eskişehir ile Bursa’nın doğu çevreleri ve Ankara’nın Nallıhan ilçesinde görülecek yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu akşam saatlerinde Bilecik, Yalova, Kocaeli ve Sakarya ile Bursa'nın doğu ilçelerinde görülecek sağanak yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA 20°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğu çevreleri yer yer kuvvetli olmak üzere, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE 21°C, 35°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, güney çevreleri akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 22°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 22°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Öğleden sonra bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğleden sonra bölgenin batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM 14°C, 30°C

Öğleden sonra parçalı bulutlu

KARS 13°C, 34°C

Öğleden sonra parçalı bulutlu

MALATYA 21°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

VAN 14°C, 29°C

Öğleden sonra parçalı bulutlu

EGE

Öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 17°C, 31°C

Öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 22°C, 33°C

Öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 24°C, 31°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA 17°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Öğleden sonra Batı Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA 23°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 22°C, 28°C

Öğleden sonra iç ve batı kesimleri parçalı bulutlu

HATAY 23°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 14°C, 31°C

Öğleden sonra parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 21°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 22°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 26°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 29°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

Öğleden sonra Ankara'nın kuzeybatı çevreleri ile Eskişehir'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Öğleden sonra bölgenin doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA 19°C, 32°C

Parçalı bulutlu, bu akşam ve yarın öğle saatlerinden sonra kuzeybatı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların bu akşam Nallıhan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANKIRI 16°C, 36°C

Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 19°C, 30°C

Öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bu akşam beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA 16°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop dışında) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde bu akşam görülecek sağanak yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 18°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bu akşam saatlerinde görülecek yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 22°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bu akşam saatlerinde görülecek yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU 18°C, 30°C

Öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bu akşam saatlerinde görülecek yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP 25°C, 32°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 20°C, 38°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN 25°C, 36°C

Parçalı bulutlu

ÇORUM 15°C, 35°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 23°C, 30°C

Parçalı bulutlu