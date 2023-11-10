Her yerde onun yüzü var, her yürekte sevgisi

Milli Mücadele başarılı olmasaydı, şimdi vatanın dört bir yanında başta İstanbul ve her yerde işgalci devletlerin bayrakları dalgalanacaktı. Buna izin vermediğin, bizi böyle bir zulümle karşı karşıya bırakmadığın için sana gönül borcumuz var.