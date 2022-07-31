İnsan yüzlü örümcek görenleri şaşkına çevirdi
Bölgede görülen yengeç örümceği familyasından olan palearktik, insan suratına benzemesi nedeniyle zaman zaman medyada "insan yüzlü örümcek" haberlerine konu oluyor.
Örümcek, ilk kez 1805 yılında Fransız bilgin Charles Athanase Walckenaer tarafından 'thomisus onustus' adıyla tanımlandı ve türe verilen ad günümüzde de kullanılıyor.
Fiziksel özelliklerinin cinsiyete göre farklılık gösterdiği örümceğin dişisi 7-9,8 milimetre, erkeği ise 2-3,6 milimetre boylarında görülüyor.
Rengi çok değişken olan örümceğin ana zemin rengi beyaz, pembe ve sarı arasında değişiyor. İlginç örümcek ayrıca birkaç gün içinde aktif renk değiştirme özelliğine sahip. Küçük böceklerle beslenen örümceğin bilinen herhangi bir zararı bulunmuyor.
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