İnsan yüzlü örümcek görenleri şaşkına çevirdi

"Gözleri olduğunu fark ettim. Her yerine baktım ve telefonla çektim. Örümceği kavanoza koydum. Biz bu örümceğin ne olduğunu anlayamadık. İnternette baktık ve zehirli bir örümcek olduğu söylendi. 65 yaşındayım, ben hiç böyle bir örümcek görmedim bu yaşıma kadar."