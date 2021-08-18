Yozgat'ta 'insan yüzlü' köşeli yengeç örümceği görüntülendi

18 Ağustos 2021 Çarşamba, 10:54

Yozgat'ta Şeyh Ahmet Efendi Mahallesi'nde yaşayan Aziz Ördekçi, evinin bahçesinde cep telefonu kamerasıyla görüntülediği örümceğin, internette yaptığı araştırmada, köşeli yengeç örümceği olduğunu öğrendi.

Ördekçi, örümceği Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Başkanı Doç. Dr. Gamze Pekbey’e teslim etti. Bilimsel araştırmaların ardından örümceğin, fakültenin böcek müzesine konulması planlanıyor.

Ördekçi, örümceği evinin kapısında gördüğünü ve çok şaşırdığını belirtti. Örümceği yakından incelediğini ve cep telefonuyla kaydettiğini anlatan Ördekçi, "Gerçekten de birebir insan yüzlü bir örümcek olduğuna kanaat getirdim. Gerçekten enteresan bir şey, bu benim de çok ilgimi çekti. İncelenmesi için Bozok Üniversitesi Veteriner Fakültesine vermek istedim, yetkililerle görüştükten sonra da Ziraat Fakültesine teslim ettim” dedi.

Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Başkanı Doç. Dr. Gamze Pekbey de örümceğin Thomisidae familyasına ait bir tür olduğunu belirtti.

Pekbey, "Bu türe baktığımız zaman insan yüzlü örümcek olarak ülkemizin pek çok yerinde haberlere konu olmuş. Bunlara insan yüzlü denmesinin nedeni örümceklerde üzerinde desenlerin olmasıdır. Bu da halk arasında yüzü varmış gibi algılanıyor ve insan yüzüne benzetildiği için bu örümcek insan yüzlü örümcek olarak isimlendiriliyor" diye konuştu.

Köşeli yengeç örümceğinin sinekleri ve arıları avlayarak beslendiğini dile getiren Pekbey, şunları kaydetti:

“Dolayısıyla bunlar biyolojik açıdan önemli. Ancak daha çok kurak yerlerde bulunan bir tür. Git gide sıcaklığın ve kuraklığın artması bu tür örümcek türlerinin ve örümcek istilalarının daha fazla yoğunlaşmasına neden oluyor hem ülkemizde hem de dünyada. Dolayısıyla bu tarz örümceklerle ve başka böceklerle daha sıklıkla karşılaşmaktayız."