İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi

cumhuriyet.com.tr
27 Ocak 2023 Cuma, 15:38
<p>Okulların yarıyıl tatiline girmesi ve ocak ayının sonlarına gelinmesiyle birlikte 'kar yağışı' hakkında sorgulamalar başladı. İstanbul'a kar yağışının ne zaman olacağı merakla takip ediliyor.</p>

Okulların yarıyıl tatiline girmesi ve ocak ayının sonlarına gelinmesiyle birlikte 'kar yağışı' hakkında sorgulamalar başladı. İstanbul'a kar yağışının ne zaman olacağı merakla takip ediliyor.

<p>Çok soğuk bir 15 gün olacağını söyleyen <strong>NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan</strong>, "İlk yağış Ege Bölgesi'nde başladı. Bugünkü yağışlar Ankara, Adana'ya da gidecek" dedi.</p>

Çok soğuk bir 15 gün olacağını söyleyen NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, "İlk yağış Ege Bölgesi'nde başladı. Bugünkü yağışlar Ankara, Adana'ya da gidecek" dedi.

<p>Kar yağışının bu akşamdan itibaren Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini artıracağını söyleyen Çalışkan, "15-20 kente kar gelecek sonraki günlerde kısım kısım devam edecek. Şubat'ın ilk haftası çok yoğun bir kar yağışı bekliyoruz. Karadeniz'de ve Anadolu'da. Barajlar çok fayda sağlayacak bu kar yağışlardan" ifadelerini kullandı. </p>

Kar yağışının bu akşamdan itibaren Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini artıracağını söyleyen Çalışkan, "15-20 kente kar gelecek sonraki günlerde kısım kısım devam edecek. Şubat'ın ilk haftası çok yoğun bir kar yağışı bekliyoruz. Karadeniz'de ve Anadolu'da. Barajlar çok fayda sağlayacak bu kar yağışlardan" ifadelerini kullandı. 

<p>İstanbul'da beklenen kar yağışına ilişkin de tarih veren Çalışkan, "Şubat'ın ilk haftası 3-6 Şubat arası kar yağma ihtimali çok yüksek. 31 Ocak akşamı da İstanbul'da birkaç ilçeye ufak da olsa kar yağışı bekleniyor" diye konuştu. </p>

İstanbul'da beklenen kar yağışına ilişkin de tarih veren Çalışkan, "Şubat'ın ilk haftası 3-6 Şubat arası kar yağma ihtimali çok yüksek. 31 Ocak akşamı da İstanbul'da birkaç ilçeye ufak da olsa kar yağışı bekleniyor" diye konuştu. 

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