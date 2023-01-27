İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi
Okulların yarıyıl tatiline girmesi ve ocak ayının sonlarına gelinmesiyle birlikte 'kar yağışı' hakkında sorgulamalar başladı. İstanbul'a kar yağışının ne zaman olacağı merakla takip ediliyor.
Çok soğuk bir 15 gün olacağını söyleyen NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, "İlk yağış Ege Bölgesi'nde başladı. Bugünkü yağışlar Ankara, Adana'ya da gidecek" dedi.
Kar yağışının bu akşamdan itibaren Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini artıracağını söyleyen Çalışkan, "15-20 kente kar gelecek sonraki günlerde kısım kısım devam edecek. Şubat'ın ilk haftası çok yoğun bir kar yağışı bekliyoruz. Karadeniz'de ve Anadolu'da. Barajlar çok fayda sağlayacak bu kar yağışlardan" ifadelerini kullandı.
İstanbul'da beklenen kar yağışına ilişkin de tarih veren Çalışkan, "Şubat'ın ilk haftası 3-6 Şubat arası kar yağma ihtimali çok yüksek. 31 Ocak akşamı da İstanbul'da birkaç ilçeye ufak da olsa kar yağışı bekleniyor" diye konuştu.
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