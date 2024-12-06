İstanbul'da 6 katlı binada panik: Kolonlardan ses geldi, bina tahliye edildi!

İstanbul'da 6 katlı binada panik: Kolonlardan ses geldi, bina tahliye edildi!
İHA
06 Aralık 2024 Cuma, 09:23
İstanbul'da 6 katlı binada panik: Kolonlardan ses geldi, bina tahliye edildi!

İstanbul Esenler'de, 6 katlı bir binanın kolonlarından sesler geldiği iddiası üzerine yapılan inceleme sonrası bina tahliye edildi.

İstanbul'da 6 katlı binada panik: Kolonlardan ses geldi, bina tahliye edildi!

Olay, saat 20.00 sıralarında Turgutreis Mahallesi 524 Sokak'ta meydana geldi. 

İstanbul'da 6 katlı binada panik: Kolonlardan ses geldi, bina tahliye edildi!

İddiaya göre, binada yaşayan yurttaşlar binanın kolonlarından sesler geldiğini öne sürerek itfaiye ve belediye ekiplerine haber verdi. 

İstanbul'da 6 katlı binada panik: Kolonlardan ses geldi, bina tahliye edildi!

Olay yerine gelen itfaiye ve belediye ekipleri binada bir süre inceleme yaptı. 

İstanbul'da 6 katlı binada panik: Kolonlardan ses geldi, bina tahliye edildi!

Bu sırada polis ekipleri, sokağı demir bariyer ile giriş çıkışlara kapatarak önlem aldı. 

İstanbul'da 6 katlı binada panik: Kolonlardan ses geldi, bina tahliye edildi!

Ekiplerin yaptığı inceleme sonrası binada yaşayan vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edilirken, Esenler Belediyesi'nin belirlediği otellere yerleştirildi. 

İstanbul'da 6 katlı binada panik: Kolonlardan ses geldi, bina tahliye edildi!

Kolonlarından sesler gelen binanın yıkılıp yıkılmayacağına ise yarın yapılacak detaylı inceleme sonrası karar verileceği öğrenildi.

İstanbul'da 6 katlı binada panik: Kolonlardan ses geldi, bina tahliye edildi!
Esenler Tahliye kolon

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