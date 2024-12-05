Son Dakika... Nasuh Mahruki'ye tahliye kararı!

Yayınlanma: 05.12.2024 - 17:50

Güncelleme: 05.12.2024 - 18:04

Yüksek Seçim Kurulu’na ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle tutuklanan Nasuh Mahruki, nöbetçi mahkeme tarafından tahliye kararı verildi.

MAHRUKİ'NİN AVUKATI CUMHURİYET'E KONUŞTU

Karar sonrası Cumhuriyet’e konuşan Mahruki’nin avukatı Şehmus Tetik, “Tutuklu yargılama sürecine ilişkin nöbetçi mahkemeye itirazımızı yapmıştık. Mahkeme de talebimizi haklı buldu. Adalete inancımızı yitirmemiştik. Mutluyuz. Şimdi Silivri’ye Nasuh Mahruki’yi almaya gidiyoruz. Bundan sonrasında da beraat kararı bekliyoruz” dedi.

İşte tahliye belgesi...