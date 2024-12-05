Son Dakika... Nasuh Mahruki'ye tahliye kararı!
Son dakika gelişmesi... YSK’ye ilişkin paylaşımları nedeniyle 20 Kasım’da tutuklanan Nasuh Mahruki hakkında nöbetçi mahkeme tahliye kararı verdi. Cumhuriyet'e konuşan Mahruki’nin avukatı Şehmus Tetik, "Şimdi Silivri’ye Nasuh Mahruki’yi almaya gidiyoruz" dedi.
Yüksek Seçim Kurulu’na ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle tutuklanan Nasuh Mahruki, nöbetçi mahkeme tarafından tahliye kararı verildi.
MAHRUKİ'NİN AVUKATI CUMHURİYET'E KONUŞTU
Karar sonrası Cumhuriyet’e konuşan Mahruki’nin avukatı Şehmus Tetik, “Tutuklu yargılama sürecine ilişkin nöbetçi mahkemeye itirazımızı yapmıştık. Mahkeme de talebimizi haklı buldu. Adalete inancımızı yitirmemiştik. Mutluyuz. Şimdi Silivri’ye Nasuh Mahruki’yi almaya gidiyoruz. Bundan sonrasında da beraat kararı bekliyoruz” dedi.
İşte tahliye belgesi...
Etiketler: #Son dakika #Nasuh Mahruki
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