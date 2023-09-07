İstanbullular dikkat: 25 ilçede elektrik kesintisi

İstanbul'da 7 Eylül Perşembe günü birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak.

ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK İLEÇELER

BEDAŞ VE AYEDAŞ 7 Eylül Perşembe için İstanbullulara elektrik kesintisi uyarısında bulundu. İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasında pek çok ilçede planlı elektrik kesintisi yapılacak.