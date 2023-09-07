İstanbullular dikkat: 25 ilçede elektrik kesintisi
İstanbul'da 7 Eylül Perşembe günü birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak.
ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK İLEÇELER
BEDAŞ VE AYEDAŞ 7 Eylül Perşembe için İstanbullulara elektrik kesintisi uyarısında bulundu. İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasında pek çok ilçede planlı elektrik kesintisi yapılacak.
KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ
BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
ÇEKMEKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
SULTANBEYLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ
SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ
KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ
KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ
GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ
EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ
ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ
BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ
ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
En Çok Okunan Haberler
-
- Ek MTV iptal mi? Gelir İdaresi’nden açıklama geldi
- Vaiz millilerin giyimini beğenememiş!
- Hayali ile gerçeği arasındaki fark!
- Menzil'de yangın çıktı
- Sarıgül'den ilginç 'Kılıçdaroğlu' iddiası
- Teknik serviste çeteleşme!
- Tek yumrukla canından oldu!
- CHP’den Akşener'e 'ittifak' yanıtı
- Kredi kartı kullanımına sınırlama geliyor!
- Yurtdışında 'Muhammed Yakut' operasyonu