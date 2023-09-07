İstanbullular dikkat: 25 ilçede elektrik kesintisi

cumhuriyet.com.tr
07 Eylül 2023 Perşembe, 12:38
<p>İstanbul'da 7 Eylül Perşembe günü birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak.</p> <h3>ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK İLEÇELER</h3> <p>BEDAŞ VE AYEDAŞ 7 Eylül Perşembe için İstanbullulara elektrik kesintisi uyarısında bulundu. İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasında pek çok ilçede planlı elektrik kesintisi yapılacak.</p>

İstanbul'da 7 Eylül Perşembe günü birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak.

ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK İLEÇELER

BEDAŞ VE AYEDAŞ 7 Eylül Perşembe için İstanbullulara elektrik kesintisi uyarısında bulundu. İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasında pek çok ilçede planlı elektrik kesintisi yapılacak.

<p><strong>KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ</strong></p>

KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

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<p><strong>ÜMRANİYE </strong><strong>ELEKTRİK </strong><strong>KESİNTİSİ</strong></p>

ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ

<p><strong>BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ</strong></p>

BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ

<p><strong>PENDİK ELEKTRİK </strong><strong>KESİNTİSİ</strong></p>

PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

<p><strong>ÇEKMEKÖY ELEKTRİK </strong><strong>KESİNTİSİ</strong></p>

ÇEKMEKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

<p><strong>ÜSKÜDAR ELEKTRİK </strong><strong>KESİNTİSİ</strong></p>

ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

<p><strong>SULTANBEYLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ</strong></p>

SULTANBEYLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

<p><strong>ZEYTİNBURNU ELEKTRİK </strong><strong>KESİNTİSİ</strong></p>

ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ

<p><strong>SULTANGAZİ ELEKTRİK </strong><strong>KESİNTİSİ</strong></p>

SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

<p><strong>SİLİVRİ ELEKTRİK </strong><strong>KESİNTİSİ</strong></p>

SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

<p><strong>SARIYER ELEKTRİK </strong><strong>KESİNTİSİ</strong></p>

SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ

<p><strong>KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK </strong><strong>KESİNTİSİ</strong></p>

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

<p><strong>KAĞITHANE ELEKTRİK </strong><strong>KESİNTİSİ</strong></p>

KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ

<p><strong>GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK </strong><strong>KESİNTİSİ</strong></p>

GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

<p><strong>FATİH ELEKTRİK </strong><strong>KESİNTİSİ</strong></p>

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ

<p><strong>EYÜPSULTAN ELEKTRİK </strong><strong>KESİNTİSİ</strong></p>

EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

<p><strong>ESENYURT ELEKTRİK </strong><strong>KESİNTİSİ</strong></p>

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

<p><strong>ESENLER ELEKTRİK </strong><strong>KESİNTİSİ</strong></p>

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

<p><strong>BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK </strong><strong>KESİNTİSİ</strong></p>

BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ

<p><strong>ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ</strong></p>

ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

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