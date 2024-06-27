İstanbul'un göbeğinde kazı sırasında tarihi olduğu değerlendirilen mezar bulundu

İHA
27 Haziran 2024 Perşembe, 13:01
İstanbul'un göbeğinde kazı sırasında tarihi olduğu değerlendirilen mezar bulundu

İstanbul Başakşehir’de elektrik çalışması için yapılan kazı sırasında eski ve tarihi olduğu düşünülen mezar bulundu.

İstanbul'un göbeğinde kazı sırasında tarihi olduğu değerlendirilen mezar bulundu

Olayın ardından çalışmalar durduruldu ve bölgeye gelen uzman ekipler inceleme başlattı.

İstanbul'un göbeğinde kazı sırasında tarihi olduğu değerlendirilen mezar bulundu

 Başakşehir ilçesinde Arnavutköy - Sultangazi yolu üzerinde Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde kazı çalışması yapan BEDAŞ ekipleri, tarihi olduğu düşünülen bir mezar buldu.

İstanbul'un göbeğinde kazı sırasında tarihi olduğu değerlendirilen mezar bulundu

Ekipler çalışmalar sırasında mezar taşı ve kemiklere rastladı. Kazı yapan ekipler polis ekiplerine haber verdi.

İstanbul'un göbeğinde kazı sırasında tarihi olduğu değerlendirilen mezar bulundu

Mezarlığın bulunduğu alan ve çevresi kapatılırken kazı çalışması ise durduruldu.

İstanbul'un göbeğinde kazı sırasında tarihi olduğu değerlendirilen mezar bulundu

Mezarlığın kaç yıllık olduğu, tarihi bir yapısının olup olmadığı yapılan yapılan incelemelerin ardından ortaya çıkacak.

Başakşehir tarihi mezar

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