İznik Gölü turkuaz renge büründü

İHA
22 Temmuz 2022 Cuma, 15:16
<p>Bursa’da hava sıcaklarının artmasıyla meydana gelen plankton patlaması sebebiyle İznik Gölü turkuaza büründü.</p>

Bursa’da hava sıcaklarının artmasıyla meydana gelen plankton patlaması sebebiyle İznik Gölü turkuaza büründü.

<p>Bursa’da hava sıcaklarının artmasıyla meydana gelen plankton patlaması sebebiyle İznik Gölü turkuaza büründü. İznik’e gelen yerli ve yabancı turistler manzaraya hayran kaldı.</p>

Bursa’da hava sıcaklarının artmasıyla meydana gelen plankton patlaması sebebiyle İznik Gölü turkuaza büründü. İznik’e gelen yerli ve yabancı turistler manzaraya hayran kaldı.

<p>Bursa’nın İznik ve Orhangazi ilçelerine kıyısı bulunan İznik Gölü rengiyle görenleri hayran bıraktı.</p>

Bursa’nın İznik ve Orhangazi ilçelerine kıyısı bulunan İznik Gölü rengiyle görenleri hayran bıraktı.

<p>Uzmanlar, hava sıcaklıklarının artmasıyla plankton patlaması olarak bilinen doğa olayının gerçekleşmesi üzerine gölün renginin değiştiğini açıkladı. </p>

Uzmanlar, hava sıcaklıklarının artmasıyla plankton patlaması olarak bilinen doğa olayının gerçekleşmesi üzerine gölün renginin değiştiğini açıkladı. 

<p>İznik’e gelen yerli ve yabancı turistler, manzarayı izlemenin keyfini sürdü.</p>

İznik’e gelen yerli ve yabancı turistler, manzarayı izlemenin keyfini sürdü.

<p>Yurttaşlar, turkuaz olan suda yüzerken bazıları ise manzarayı ölümsüzleştirmeyi tercih etti.</p>

Yurttaşlar, turkuaz olan suda yüzerken bazıları ise manzarayı ölümsüzleştirmeyi tercih etti.

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