Topkapı Sarayı'ndaki İznik çinilerinin kancaları takıldı

15 Temmuz 2022 Cuma, 12:48

Topkapı Sarayı’ndaki 3. Murat Has Odası’nın girişinde 16. yüzyıldan kalma tarihi İznik çinilerinin matkapla delindiği iddiası geçen günlerde tartışma yaratmıştı.

Söz konusu iddialara ise Milli Saraylar Başkanlığı’ndan yalanlama gelmişti. Başkanlığın açıklamasında, “Harem Dairesi 3. Murat Has Odası girişinde yer alan tarihî çiniler üzerine 1950'li yıllarda eklenen kapı kancaları, restorasyon çalışmaları sebebiyle çıkarılmış, gerekli müdahaleden sonra aslına uygun şekilde yerlerine takılacaktır” denilmişti.

KANCALARI TAKILDI

Tartışmaların odağında olan çinilerin restore edilerek bahsi geçen kancaların takıldığı görüldü.

NE OLMUŞTU?

Topkapı Sarayı'nda 3. Murat Has odasının girişinde bulunan, 16'ncı yüzyıldan günümüze kadar korunarak gelen İznik çinilerinin matkap benzeri bir aletle delindiği iddia edilmişti. Milli Saraylar Başkanlığı’ndan yapılan açıklamayla da bu durum yalanlanmıştı.