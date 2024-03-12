Karadeniz’de 'mavi yengeç' tehlikesi: 'Neden bu kadar fazla olduklarını bilmiyorum...'

Mavi yengeçlerin balıkçıların ağlarına zarar verdiğini ifade eden balık satıcısı Onurcan Köse, “Bu canlı yengeç, 19 Mayıs açıklarında ufak kayıkçıların attığı ağdan çıktı. Normalde mavi yengeçler Karadeniz’de pek görünmezken. 1 yıldır ağlarda görülmeye başlandı. Görünüş itibariyle dikkat çeken yengeçler her ne kadar güzel olsa da ağlarımıza zarar verip, balıkçılarımızı zarara uğratıyor. Son dönemde Karadeniz’de neden bu kadar fazla olduklarını bilemiyorum” dedi.