Karaköy Katlı Otoparkı'nda yıkım başladı

Ortak akıl ve fikir birliği yapıldığında ne kadar güzel sonuçlar elde edildiğinin de bir göstergesi. Şu anda yıkımı başladı, yıkımla beraber toplamda 2 buçuk yıllık bir iş planı var. 2 buçuk yıl sonra bu projenin yıkımından yapımına kadar bütün detaylarını yüklenici Galataport'un sahibi olan firma üstlenmiştir. Yapıp, anahtar teslim İBB'ye teslim edecek. İBB burada hem otoparkı işletecek hem de üst kullanım hakkını elde edecek. Bu aynı zamanda kamu lehine de bir iş birliği.