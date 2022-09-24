Karaköy'deki katlı otopark bugün itibarıyla kapatıldı
İstanbul'un ilk katlı otoparkı konumundaki, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait Karaköy’deki 7 katlı otopark 00.00 itibaryla işletmeye kapatıldı. Katlı otoparkın yerine meydan ve zemin altı otopark yapılacak. 600 araç kapasiteli otopark 46 yıldır İstanbulluların hizmetindeydi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait Beyoğlu, Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi, Mumhane Caddesi üzerinde bulunan 46 yıllık katlı otoparkı işletmeye kapatıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından alınan karar doğrultusunda, otoparkın yerine, meydan ve zemin altı otopark yapılacak. Ekim ayında yıkım çalışmalarının başlayacağı ve İstanbul’un ilk katlı otoparkı olma özelliğini taşıyan 7 katlı otoparkta günlük bin 500 araca hizmet veriliyordu.
OTOPARKIN GİRİŞİ KAPATILDI
Alınan karar doğrultusunda 00.00 itibarıyla işletmeye kapatılan otoparkın giriş kapısı ekipler tarafından kapatıldı. Ekipler tarafından tüm araç sahiplerine ve abonelere bilgi verilirken, otoparkta bulunan araçlar 25 Eylül Pazar günü çıkarılacak.
Video Haberler
- Çay ocağı 15 yılda 5 bin çay paketi biriktirdi
- Ihlara Vadisi'nde balonla yolculuk tekrar başladı
- Felçli 'Dost'un evi, Meclis
- 70 yıl sonra gidip eserini yeniden gördü
- Günde 20 bardak çay içiyor
- Bu kez eşyaları değil evi taşıdılar
- Putin askeri seferberlik ilan etti
- Eylül ayında yağan karı görmek için Uludağ'a çıktılar
- Uzmanından dikkat çeken uyarı!
- Aileleri ikna edip, çocukları okula kazandırıyorlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan için harekete geçtiler
- İşte ilk sıradaki sürpriz isim
- Ses getiren çağrıya peş peşe yanıtlar
- 'Türkiye'ye hayırlı olsun'
- 'Onun derdi bizi niye gersin?'
- 'Artık karar verin...'
- Dolar endeksi 112 seviyesinin üzerine çıktı
- 'Bütün üyelerin adayı...'
- Net konuştu: 'Elbette orada olmayacağım'
- 'Bir devir kapanıyor' diyerek açıkladı