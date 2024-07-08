Kırıkkale'nin ilçeleri! Kırıkkale'nin 'un kaç ilçesi var? Kırıkkale'nin ilçe nüfusları kaç? Kırıkkale ilçe belediyeleri hangi partiden?

Bahşılı

Bahşılı, eskiden Bahşili, Kırıkkale'nin ilçelerinden biridir. 5 mahallesi ve 5 köyü bulunmaktadır. Kırıkkale il merkezine uzaklığı 5 km olup, 243 km2 yüz ölçümüne sahiptir. 1984 yılında belde, 1990 yılında ise ilçe statüsünü almıştır.Bahşili'nin de içinde bulunduğu Kırıkkale yöresi Anadolu'da Türkleşme-İslamlaşma süresince ilk açılan yerleşim bölgelerindendir. Öncesinde yüzlerce yıl çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Bugünkü Bahşili'ye temel teşkil eden yerleşim birimi eski adıyla Bahşili Köyü, daha sonra Kırıkkale'ye bağlı Bahçeli mahallesi, Bahşili Köy olarak ilk önce Bala ilçe'sinin bir nahiyesi, daha sonra sıra ile Kalecik ve Keskin ilçelerine 1984 yılında belediye statüsünü kazanmıştır.

1989 yılında Kırıkkale il olmasının ardından 20.05.1990 tarih ve 20523 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 3644 Sayılı Kanunla ilçe olarak Kırıkkale iline bağlanmıştır.

Bahşili isminin Sultan Murat'ın emrindeki bir grup askere "Orta Anadolu’da kendinize bir yurt edinin" diyerek bağışta bulunduğu ve daha sonra bu toprakların Bahşili olarak anılmaya başlandığı bilinmektedir.

30.05.2019 Kabul Tarihli ve 7176 Sayılı Bazı Kanunlar İle 635 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 12 ncı Maddesi Gereğince Bahşili İlçe adı "Bahşılı" olarak değiştirilmiştir.

Söz konusu değişiklik 12 Haziran 2019 tarih ve 30799 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.