Kırıkkale'nin ilçeleri! Kırıkkale'nin 'un kaç ilçesi var? Kırıkkale'nin ilçe nüfusları kaç? Kırıkkale ilçe belediyeleri hangi partiden?
Kırıkkale ilinin merkezi olan şehirdir. 1941 yılında belediye statüsüne kavuşmuştur. Kırık köyü arazileri üzerine kurulmuş, gelişmiş ve büyümüştür. Cumhuriyet sonrasında, 1927 yılında, yapılan ilk nüfus sayımında Kırıkkale adına rastlanılmamıştır. Ancak o dönemde Ankara'nın ilçesi konumunda olan Keskin'in nüfusu 48.934 kişidir. Kırıkkale, 1935 ve 1940 nüfus sayımlarında Keskin ilçesine bağlı nahiye statüsünde , Kırıkkale ilinin ilçeleri, Kırıkkale il merkezi,Bahşılı,Balışeyh,Çelebi,Delice,Keskin,Karakeçili,Sulakyurt,Yahşihan ilçeleridir.
Kırıkkale il merkezi
Cumhuriyet sonrasında, 1927 yılında, yapılan ilk nüfus sayımında Kırıkkale adına rastlanılmamıştır. Ancak o dönemde Ankara'nın ilçesi konumunda olan Keskin'in nüfusu 48.934 kişidir. Kırıkkale, 1935 ve 1940 nüfus sayımlarında Keskin ilçesine bağlı nahiye statüsündedir.
Kırıkkale, Kırıkkale ilinin merkezi olan şehirdir. 1941 yılında belediye statüsüne kavuşmuştur. Kırık köyü arazileri üzerine kurulmuş, gelişmiş ve büyümüştür. 1920'lerde Mühimmat Fabrikasının temellerinin atılması, DDY buradan geçmesi gibi unsurlar şehrin oluşmasında önemli rol oynamıştır. Mühimmat Fabrikasının üretime geçmesiyle şehir göç almaya başlamış ve 12 hanelik Kırık köyü, 1929 yılında bucak yapılarak "Kırıkkale" biçiminde kullanılmıştır.
Kırıkkale 1929'da 3000 nüfusa sahip bir Anadolu kasabasıydı. İlk yerleşimler TCDD güzergahında; bugün aynı adı taşıyan Fabrikalar mahallesi, Ovacık mahallesi, Kurtuluş ve Hüseyin Kahya mahallelerinde oluşmaya başlamıştır.
Bahşılı
Bahşılı, eskiden Bahşili, Kırıkkale'nin ilçelerinden biridir. 5 mahallesi ve 5 köyü bulunmaktadır. Kırıkkale il merkezine uzaklığı 5 km olup, 243 km2 yüz ölçümüne sahiptir. 1984 yılında belde, 1990 yılında ise ilçe statüsünü almıştır.Bahşili'nin de içinde bulunduğu Kırıkkale yöresi Anadolu'da Türkleşme-İslamlaşma süresince ilk açılan yerleşim bölgelerindendir. Öncesinde yüzlerce yıl çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Bugünkü Bahşili'ye temel teşkil eden yerleşim birimi eski adıyla Bahşili Köyü, daha sonra Kırıkkale'ye bağlı Bahçeli mahallesi, Bahşili Köy olarak ilk önce Bala ilçe'sinin bir nahiyesi, daha sonra sıra ile Kalecik ve Keskin ilçelerine 1984 yılında belediye statüsünü kazanmıştır.
1989 yılında Kırıkkale il olmasının ardından 20.05.1990 tarih ve 20523 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 3644 Sayılı Kanunla ilçe olarak Kırıkkale iline bağlanmıştır.
Bahşili isminin Sultan Murat'ın emrindeki bir grup askere "Orta Anadolu’da kendinize bir yurt edinin" diyerek bağışta bulunduğu ve daha sonra bu toprakların Bahşili olarak anılmaya başlandığı bilinmektedir.
30.05.2019 Kabul Tarihli ve 7176 Sayılı Bazı Kanunlar İle 635 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 12 ncı Maddesi Gereğince Bahşili İlçe adı "Bahşılı" olarak değiştirilmiştir.
Söz konusu değişiklik 12 Haziran 2019 tarih ve 30799 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Balışeyh
İlçe adını Oğuz Kayı Beyi Ertuğrul Gazi’nin yakın arkadaşı Şeyh Edebali’nin diğer adı olan Bal-ı Şeyh'ten almıştır. Yerleşim tarihi 1230 - 1258 yılları arasındadır. İlçede 13. yüzyıl Selçuklu dönemine ait caminin bulunması bu tarihi doğrulamaktadır.Balışeyh Sağlık Grup Başkanlığına bağlı Balışeyh Toplum Sağlığı Merkezi ve bunun bünyesinde 2 adet Aile Hekimliği Birimi bulunmaktadır. Koçubaba ve Kulaksız kasabalarında bulunan Sağlık Ocakları Sağlık Evine dönüştürülmüştür. Ayrıca İzzettin, Battalobası, Beşbıçak, Hıdırşeyh ve Hüseyinbeyobası köylerinde Sağlık Evi bulunmaktadır. Sağlık Grup başkanlığına bağlı 112 Acil Yardım ve Kurtarma İstasyonu da Toplum Sağlığı Merkezinde hizmetlerini vermektedir.Bölgede bulunan 26 köyün tamamı periyodik olarak hizmet amacıyla gidilerek gerek bebeklerin gerekse okul çağındaki çocukların aşıları yapılmaktadır.
Hedef bebek nüfusunun %100'üne yakını aşılanmış, aynı zamanda mevcut bebek aşılanarak neonatol tetenos çalışmalarına önem verilmiştir.
Sağlık Bakanlığı ve Verem Savaş Dispanserlerinin uyarıları göz önüne alınarak BCG aşıları tam olarak yapılmıştır.
Çelebi
İç Anadolu Bölgesi'nde Kırıkkale ilinin bir ilçesidir. Nüfusu 2304 kişi olup bu bakımdan 922 ilçe arasında sondan yedincidir.17 Mayıs 1967'de belediye statüsü alarak beldeye dönüştü. Çelebi, 20.05.1990 tarih ve 20523 resmi gazete yayımlanan Kanun ile ilçe statüsüne kavuştu.İl merkezine uzaklığı 57 kilometredir.Çelebi ilçesine 13 adet köy bağlıdır. Belediye sınırları içinde 4 mahallesi bulunmaktadır. İlçeye bağlı bulunan herhangi bir belde yoktur. Kırıkkale'de beldesi olmayan 2 ilçeden birisidir.
Delice
Delice İlçesi Doğu'da Sungurlu Çorum ve Yerköy Yozgat, Batı'dan Keskin Kırıkkale ve kısmen Balışeyh Kırıkkale ve kısmen de Sulakyurt (Kırıkkale) ilçeleriyle sınırlıdır. Bu sınırların sadece doğusunu Delice Irmağı çizmektedir. Başkaca bir tabi sınırı bulunmamaktadır. Çok arızalı olan bu kesimlerde sınır tepelik alanlardan geçmektedir. Kesin bir sınırlama yapmak oldukça güçtür.
750 km²'lik bir alana sahip olan Delice İlçesi 34 derece doğu boylamı ile 40 derece kuzey enleminin kesiştiği noktada yer almaktadır. Yüksekliği 750 metredir. Yüzey şekilleri bakımından Delice ırmağı, Kılıç Özü Vadileri, kuru dereler ve tepelik alanlardan olmak üzere üç grupta incelenebilir.
Karakeçili
Karakeçili, Oğuzların 24 kolundan biri olan Kayı Boyu'nun en büyük aşiretlerinden biri olan Karakeçili aşireti, Ertuğrul Gazi önderliğinde Orta Asya'dan kalkıp Gaziantep'in Karacadağ eteklerinden Fırat'ı geçen Karakeçililer batıya ve kuzeye doğru ilerleyerek Ege'ye, Orta Anadolu'ya, Batı Anadolu'da Bilecik Söğüt'e gelerek yerleşik düzene geçilmiş ve daha sonra 15. yüzyılda bir kısmı Söğüt'ten ayrılarak, bir kısmı da şimdiki Karakeçili'nin bulunduğu yerde Karakeçili köyünü kurmuşlardır.
1957 yılında belediye teşkilatına kavuşmuştur. Bağlı olduğu yer Ankara ili Balâ ilçesi iken, 25 Mayıs 1990 tarih ve 3587 sayılı kanun ile ilçe olmuş ve yine aynı kanun ile il olan Kırıkkale'ye bağlanmıştır.Kuzeyinde Bahşılı, doğusunda Keskin ve Çelebi ilçeleri, güneyinde Ankara'nın Bala ilçesi ile çevrili olan Karakeçili 225 km² yüzölçümlü olup, bunun 117 km²'si tapuya tescillidir. Kırıkkale'ye 35 km, Keskin'e 30 km, Çelebi'ye 25 km, Bala'ya 25 km ve Ankara'ya 95 km uzaklıktadır. İlçenin rakımı 1.100'dür.
İklimi, İç Anadolu Bölgesi'nin tipik kara iklimine sahiptir. Kışları oldukça sert ve kar yağışlı, hava sıcaklığı kış boyunca genelde sıfırın altında seyreder. Yazları ise sıcak ve kurudur. Yağışlar az olduğundan yaz mevsiminde bitki örtüsü bozkır görünümünü alır. Yağışlar çoğunlukla sonbahar ve kış mevsiminde düşer.
Keskin
Kırıkkale ilinin bir ilçesidir. Daha önce Ankara iline bağlı olan Keskin, Makina Kimya Endüstrisi Fabrikaları ve Tüpraş Rafinerisi ile gelişerek Türkiye'nin önemli sanayi şehirlerinden olan Kırıkkale iline bağlanmıştır. Keskin şu anda merkez de dâhil olmak üzere tüm ilçelerden yüzölçümü bakımından büyüktür.1850 yılına ait Osmanlı arşiv belgelerinden edinilen bilgiye göre Keskin halkının çoğunlunun kökeni Türkistan'dan gelmektedir. Ayrıca ilçenin merkezi ve bazı köylerine sürgün veya göçle gelen Kırım Tatarları bulunmaktadır.
1690-91 yıllarında kurulmuştur. Osmanlı Devrinde Kırşehir Sancağı'na bağlı bir kaza olmuş, 1927 yılından sonra Ankara'ya yakın olduğu için Ankara'ya bağlanmıştır. 1990 yılında Kırıkkale il olunca ilçe Kırıkkale'ye yakın mesafede kaldığı için Kırıkkale'ye bağlanmıştır. İlçe ve köylerinin halkı çoğunlukla en yakın komşusu Balâ ilçesi gibi Bozulus Türkmenleri'dir. Başta Balâ olmak üzere Keskin'de de birçok köyler kurmuşlardır.
Sulakyurt
Kırıkkale ilinin bir ilçesidir. 2024 Yerel Seçimleri'nde belediye başkanı Seyfettin Çetiner olmuştur.lçenin 15. yüzyılda Kalecik nahiyesine bağlı bir köy olarak Şeyh Şami tarafından kurulduğu tahmin edilmektedir.
Evliya Çelebi Seyahatnamesinde;
“… Orada ilerde Şeyh Şami köyüne geldik. Bu Çankırı toprağı ile Sivas Eyaleti arasında Keskin içinde; Kalecik nahiyesinde 200 evli mamur ve güzel bir köydür. Ama evleri toprağın içindedir” demiştir.
Evliya Çelebi Şeyh Şami için ise;
“Asıl adı Hamza’dır. Hamzavi tarikatı ondan kalmıştır. Nice kerametleri görülmüştür”. diyerek onu methetmiş, yaptığı camiyi ve türbesini uzun uzun anlatarak konuya şöyle başlamıştır. Bu tekkede akla şu beyit geldi: “Hazreti Şeyh Şami’yi gelüp ziyaret eyledik;
Çok şükür Hakka yine hüsn’i ibadet eyledik .”
İlçenin Şeyh Şami ismi kuruluşundan 1940 yılına kadar sürmüş olup, 1940 yılına Konur ismini alarak Bucak Merkezi haline gelmiştir. 1956 yılında bir Belediye kurulmuş ve 1960 yılında SULAKYURT adıyla Ankara iline bağlı ilçe merkezi olmuştur.
3578 sayılı yasa ile 1989 yılından itibaren Ankara ilinden ayrılarak Kırıkkale iline bağlanmıştır.
Yahşihan
20 Şubat 1956'da belde olan Yahşihan, 9 Mayıs 1990 tarihinde, 3644 sayılı kanunla ilçe olmuş ve 17 Ağustos 1991 tarihinde ilçe kaymakamının atanması ile fiilen ilçe olarak faaliyete geçmiştir.İlçe, karasal iklimi etki alanı içerisindedir.İlçenin ekonomisi tarıma dayalıdır. Kırıkkale Sanayi Bölgesi, bu ilçenin sınırları içerisindedir.
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