Kış geldi, soba üreticileri mesaiye başladı

İnsanlar fiyatlarından dolayı ondan da vazgeçti ve ne yapacaklarını bilmiyorlar. Bizim de işimiz zor oluyor. Satış olmazsa işimiz de zorlaşıyor. Allah vatanımıza zeval vermesin. İnşallah iyiye gideceğiz. Hava soğuk olduğu için vatandaşlar sobaya ihtiyaç duyuyor.