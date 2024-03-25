Kızılırmak alarm veriyor: Baraj sularının çekildiği alanda koyunlar otluyor

"BU İŞİN SONU NE OLACAK BİLMİYORUM"

Çiftçilerin de kuraklıktan etkileneceğini ifade eden Türkyılmaz, "Daha önce baraj seviyesi çok yüksekti, şimdi çok azaldı. Kar, yağmur yağmadı. Baraj suyu 50 metre çekildi. Bu işin sonu ne olacak bilmiyorum. Daha önce baraj suyu yola kadar çıkıyordu, şu an çok düştü. Bir taraftan da ekim yapılıyor, nohut ekiyorlar. Bu tarafa da pancar ekecekler. Nasıl sulama yapılacak, bilmiyorum" dedi.