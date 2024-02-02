Kızılırmak boylarından bir kent: Sivas

Yayınlanma: 02.02.2024 - 13:54

Güncelleme: 02.02.2024 - 13:54

Sivas, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan tarihi ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkan bir şehirdir. Anadolu'nun kalbinde konumlanan Sivas, tarihi boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış ve bu medeniyetlerden izler taşımaktadır. Şehir, hem doğal güzellikleri hem de tarihi yapılarıyla ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunmaktadır.

Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası

Sivas'ın UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan önemli bir ziyaret noktası olan Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, 13. yüzyılda yapılmış muazzam bir eserdir. Mimari zarafeti ve taş işçiliğiyle ünlü olan bu kompleks, özellikle Divriği Atabeyi Ahmet Şah'ın emriyle inşa edilmiştir. Cami, şifahane ve türbe bölümlerinden oluşur. Taş işçiliğiyle süslenmiş mihrap kısmı ve geometrik desenleriyle dikkat çeken bu yapı, ziyaretçileri tarihi bir yolculuğa çıkarır.

Sivas Çifte Minare Medresesi

Sivas Ulu Caminin hemen yanında yer alan bir tarihi bir medrese olan Çifte Minare Medresesi, 1271 yılında İlhanlı veziri Şemseddin Cüveynî tarafından yaptırılmış bir mimari şaheser. İki katlı ve dikdörtgen planlı olarak inşa edilen medresenin ön cephesi, kesme taştan inşa edilmiş ve çini örgülü iki minare ile süslenmiş. Medresenin iç mekanları ise etkileyici eyvanlar ve hücrelerden oluşuyor. Sivas Çifte Minare Medresesi, günümüze kadar ayakta kalan en önemli özelliği ise yüksek taç kapısına sahip görkemli ön cephesi. Taç kapı üzerinde yükselen iki minare ise adeta Sivas'ın önemli sembollerinden biri haline gelmiş ve yapı da ismimi bu minarelerden alıyor.

Sivas Taşhan Çarşısı

Sivas merkezinde Atatürk Caddesi ile Mahkeme Caddesi’nin kesiştiği köşede bulunan tarihi Taşhan Çarşısı, 19. yüzyılın ikinci yarısında Sivas'ta valilik yapan Halil Rıfat Paşa tarafından yaptırılmış görülmeye değer bir eser. Çarşı, iki katlı olarak kesme taştan inşa edilmiş ve ortasında bir açık avlu bulunan dikdörtgen planlı bir yapı olarak tasarlanmış. Doğu, güney ve kuzey yanlarında üç girişi bulunan Taşhan Çarşısı, yuvarlak kemerleri ve demir kanatlarıyla da çarpıcı bir mimariye sahiptir.

Buruciye Medresesi

Hacı Mes'ud Medresesi olarak da bilinen Buruciye Medresesi, 1271 yılında, Anadolu Selçuklu Sultanı III. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında hanedan yakınlarından Muzafferüddin Burucirdi tarafından yaptırılmış bir tarihi eser. Anadolu dönemi açık avlulu medrese tarzının güzel bir örneği olarak kesme taşlarla dört eyvanlı ve iki katlı olarak inşa edilen Buruciye Medresesi, taç kapısının yanlarındaki mukarnaslı iki penceresi ve köşelerdeki yivli kuleleriyle çarpıcı bir mimari tasarıma sahiptir.

Şehir Merkezi ve Atatürk Caddesi

Sivas'ın tarihi ve modern dokularının buluştuğu yer olan şehir merkezi, Atatürk Caddesi üzerindeki tarihi binalarıyla göz kamaştırır. Yürüyüş yapabileceğiniz bu cadde, geleneksel Sivas evleri, kafeler ve alışveriş olanaklarıyla doludur. Şehir merkezinde gezerken tarihi çarşıları da ziyaret etmeyi unutmayın.

Gök Medrese

Selçuklu dönemine ait olan Gök Medrese, Sivas'ın önemli tarihi yapılarından biridir. Kubbeli yapısı ve süslü taş işçiliğiyle dikkat çeken bu medrese, Selçuklu mimarisinin güzel bir örneğidir. İçerisindeki müze, ziyaretçilere Sivas'ın tarihini daha yakından tanıma fırsatı sunar.

Sivas Tarihi Eğri Köprü

Kızılırmak Nehri üzerinde çarpıcı bir manzara sunan ve Sivas'ın simgesel tarihi hazinelerinden biri olan Tarihi Eğri Köprü’yü de gezerek günümüze kadar sağlam kalmış Anadolu Selçuklu dönemi mimarisini inceleyebiliriz. Bir rivayete göre Sultan II. Kılıç Arslan tarafından 12. yüzyılda 15 gözlü olarak kesme taşlarla inşa ettirilen Tarihi Eğri Köprü, ulaşımın yanı sıra Kızılırmak'ın taşkınlarından halkı korumak için de tasarlanmış. 173 metre uzunluk ve 4,5 metre genişliğe sahip etkileyici köprü, İpek Yolu'nun rotası üzerinde yer aldığı için yıllarca kervanlar tarafından kullanılmıştır.

Sızır Şelalesi (Göksu Şelalesi)

Sivas’ın keşfedilmeye değer en özel doğal güzelliklerinden biri olan Sızır Şelalesi, şehir merkezine 1,5 saat uzaklıktaki Gemerek ilçesi sınırlarında yer alıyor. El değmemiş doğal güzelliklerinden dolayı koruma altına alınan ve yüzlerce metre yükseklikten endemik bitki türleri arasında dökülen bembeyaz sularıyla yılın her mevsimi fotoğrafçıları kendine çeken büyüleyici şelale, sıcak yaz günleri için de Sivas’ın en popüler bir kaçış noktası konumunda.

Sivas Hobbit Köyü

Hem çocuklu aileler hem de fotoğraf çekmekten hoşlananların keyifle gezebileceği başka bir ilginç yer de Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı’nın hemen yanı başında, Dörteylül Köyü sınırlarında bulunan Sivas Hobbit Köyü. Özel olarak taş ve ahşap malzemelerle inşa edilmiş birbirinden ilginç Hobbit evleri, dünyada çok az yerde görebileceğiniz, adeta filmlerden çıkmış gibi görünen manzaraları size sunacak.

Atatürk ve Kongre Müzesi

Sivas, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna ev sahipliği yapmıştır. Atatürk'ün Sivas Kongresi'ni düzenlediği tarihi bina, bugün Kongre Müzesi olarak hizmet vermektedir. Müze, Sivas Kongresi'nin tarihini ve bu önemli dönemi belgeleyen eserleri içermektedir.

Sivas Arkeoloji Müzesi

Binlerce yıllık zengin bir tarihi ve etkileyici bir kültürel geçmişi olan Sivas'ta ilk uğramanız gereken yerlerden biri de şehir merkezinde güzel bir konumda hizmet veren Sivas Arkeoloji Müzesi. M.Ö. 5000 yıllarından Hitit, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine kadar uzanan binlerce eserin sergilendiği müzenin tarihi binası da görülmeye değer güzellikte. Anadolu'nun en büyük arkeoloji müzelerinden biri olan Sivas Arkeoloji Müzesi'nin 3 kata yayılmış koleksiyonlarda 9 milyon yıl öncesinden günümüze kalan hayvan fosillerinden tarihin farklı dönemlerine ait silahlar, giysiler, el yapımı aletler, sikkeler, seramikler, çiniler ve mozaiklere gibi pek çok paha biçilmez eseri yakından görme fırsatı bulacaksınız.

Kale Camii ve Şifahanesi

Sivas'ın tarihi miraslarından biri de Kale Camii ve Şifahanesi'dir. Selçuklu dönemine ait bu eser, zarif mimarisi ve içerisinde barındırdığı şifahane ile bilinir. Tarihi atmosferi soluyarak, bu mekanda geçmişe bir yolculuk yapabilirsiniz.