Kızılırmak'ta kaybolmuştu: Cansız bedeni bulundu

Nevşehir'in Avanos ilçesinde serinlemek için girdiği Kızılırmak'ta kaybolan Afganistan uyruklu Sayed Mehdi Hoseini'nin (28), cansız bedenine ulaşıldı.

DHA
Yayınlanma: 21.08.2023 - 08:52
Kızılırmak'ta kaybolmuştu: Cansız bedeni bulundu
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Avanos ilçesi Püsküllü mevkisinde dün saat 20.00 sıralarında; ailesiyle birlikte pikniğe giden Sayed Mehdi Hoseini, bir süre sonra serinlemek için Kızılırmak'a girdi. Ancak Hoseini, akıntıya kapılarak kayboldu.

CESEDİNE ULAŞILDI

Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hoseini'nin bulunması için çalışma başlatan su altı dalgıç ekipleri, 8 saat sonra Hoseini'nin ırmağa girdiği noktaya 50 metre mesafede cansız bedenini buldu.

Sayed Mehdi Hoseini'nin cesedi, otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.


Nevşehir Kızılırmak

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