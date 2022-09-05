Kültür ve Turizm Bakanlığı paylaştı: Kız Kulesi'nin yeni hali böyle olacak

cumhuriyet.com.tr
05 Eylül 2022 Pazartesi, 12:28
<p>Üsküdar’da kentin silüetindeki görsel etkisi en güçlü yapılardan olan Kız Kulesi’nin restorasyon çalışmaları Eylül 2021’de başladı. </p>

Üsküdar’da kentin silüetindeki görsel etkisi en güçlü yapılardan olan Kız Kulesi’nin restorasyon çalışmaları Eylül 2021’de başladı. 

<p>Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyona alınan ve brandayla çevrilen Kız Kulesi’nin son hali yurttaşları korkuttu. </p>

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyona alınan ve brandayla çevrilen Kız Kulesi’nin son hali yurttaşları korkuttu. 

<p>Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kulenin aslına uygun bir şekilde restore edildiği belirtildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ise yaptığı açıklamada, “Kız Kulesi restorasyonunda son derece değerli hocalarımız yer alıyor. Binaya yük getiren betonarme bir teras vardı sanırım o kaldırılıyor” ifadelerini kullandı.</p>

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kulenin aslına uygun bir şekilde restore edildiği belirtildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ise yaptığı açıklamada, “Kız Kulesi restorasyonunda son derece değerli hocalarımız yer alıyor. Binaya yük getiren betonarme bir teras vardı sanırım o kaldırılıyor” ifadelerini kullandı.

<p>Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kız Kulesi’nin web sitesinde kulenin restorasyonu bitince nasıl görüneceğini fotoğraflarla paylaştı.</p>

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kız Kulesi’nin web sitesinde kulenin restorasyonu bitince nasıl görüneceğini fotoğraflarla paylaştı.

<p>İşte o fotoğraflar...</p>

İşte o fotoğraflar...

<p><br data-mce-bogus="1"></p>


<p><br data-mce-bogus="1"></p>


<p><br data-mce-bogus="1"></p>


Kız Kulesi Kültür ve Turizm Bakanlığı fotoğraf

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler